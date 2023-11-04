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США висловили стурбованість через "небезпечні і незаконні" дії Китаю у Південнокитайському морі

4 листопада, 2023 субота
06:55
Світ Китай та США

У п'ятницю, 3 листопада, США висловили Пекіну занепокоєння щодо "небезпечних і незаконних" дій у Південнокитайському морі напередодні можливої зустрічі президентів Джо Байдена та Сі Цзіньпіна

Про це пише Reuters.

Як розповіли у Держдепі Сполучених Штатів, США та Китай провели "відверті" переговори з морських питань, у тому числі щодо спірного Південнокитайського моря, під час яких американська сторона підкреслила свою стурбованість щодо "небезпечних і незаконних" дій КРН там.

Зазначається, що переговори відбулися в Пекіні між координатором департаменту з Китаю Марком Ламбертом і генеральним директором Китаю з питань кордонів і океану Хун Ляном.

Також у Держдепі США додають, що переговори були частиною зусиль підтримувати відкриті лінії зв’язку та відповідально управляти американо-китайськими відносинами, щоб уникнути непорозумінь і прорахунків.

Водночас американська сторона повторила необхідність відновлення військово-військових каналів, "щоб уникнути недомовок і прорахунків".

  • 22 жовтня китайські судна заблокували філіппінський човен у Південнокитайському морі - Філіппіни звинуватили Китай у порушенні суверенітету
  • Згодом президент США Джо Байден попередив Китай, що США будуть змушені втрутитися у випадку, якщо Пекін атакує філіппінські судна в Південнокитайському морі.
  • Уже 3 листопада міністерство закордонних справ Філіппін звинуватило Китайську Народну Республіку вторгненні в їхні води після інциденту за участю військових кораблів обох країн.
Китай
США
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