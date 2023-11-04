США висловили стурбованість через "небезпечні і незаконні" дії Китаю у Південнокитайському морі

Про це пише Reuters.

Як розповіли у Держдепі Сполучених Штатів, США та Китай провели "відверті" переговори з морських питань, у тому числі щодо спірного Південнокитайського моря, під час яких американська сторона підкреслила свою стурбованість щодо "небезпечних і незаконних" дій КРН там.

Зазначається, що переговори відбулися в Пекіні між координатором департаменту з Китаю Марком Ламбертом і генеральним директором Китаю з питань кордонів і океану Хун Ляном.

Також у Держдепі США додають, що переговори були частиною зусиль підтримувати відкриті лінії зв’язку та відповідально управляти американо-китайськими відносинами, щоб уникнути непорозумінь і прорахунків.

Водночас американська сторона повторила необхідність відновлення військово-військових каналів, "щоб уникнути недомовок і прорахунків".