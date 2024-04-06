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Фінляндія тимчасово закрила морські пункти пропуску біля кордону з РФ

6 квітня, 2024 субота
10:51
Світ Фінляндія

Влада Фінляндії вирішила тимчасово закрити пункти пропуску для приватних катерів у східній частині Фінської затоки. Обмеження пояснюють тим, що це намір захистити шляхи від нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити до Євросоюзу з Росії

Про це повідомляє фінське видання Yle.

"Закриваючи прикордонні пункти Балтійського моря, ми готуємося до того, що шукачі притулку не почнуть прибувати до Фінляндії на човнах", - пояснив заступник генерального директора полковник з прикордонного та морського департаменту прикордонної служби Фінляндії Марко Турунен.

Так, на останньому засіданні урядової ради було вирішено закрити переходи, що ведуть до Сайменського каналу та інші морські переходи у східній частині затоки.

Зазначається, що прикордонні переходи в портах Хаапасаарі та Нуйямаа, а також водний шлях Сантіо будуть недоступні до 15 квітня. Прикордонна служба вважає, що якщо ці морські кордони залишаться відкритими, мігранти можуть спробувати використовувати їх для в’їзду до Фінляндії.

"Організатори нелегальної імміграції, тобто злочинні утворення, не думають про безпеку. У Середземномор'ї, наприклад, людей запихають у погані човни. Це створює непотрібні ризики для цих людей", - сказав Турунен. 

Турунен підкреслив, що закриття кордонів є запобіжним заходом.

  • Днем раніше уряд Фінляндії також вирішив залишити закритими пункти пропуску на кордоні з Росією: дія закриття фінсько-російського кордону мала завершитись 15 квітня.
Теги:
Росія
Фінляндія
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