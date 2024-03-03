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Фіцо не подобається, що президентка Словаччини Чапутова віддає ППО армії України

3 березня, 2024 неділя
18:37
Світ президентка Словаччини Зузана Чапутова

Очільник уряду Словацької Республіки Роберт Фіцо висловив невдоволення позицією президентки країни Сузанни Чапутової, через яку розміщені у Словаччині системи ППО переходять у розпорядження України - напряму або через треті держави

Про це він заявив у себе на фейсбуці у неділю, 3 березня 2024 року.

На думку Фіцо, який не приховує своєї проросійської позиції, Чапутова нібито не проводить "суверенну словацьку зовнішню політику".

"Після того, як ви схвалили надання Україні працездатної системи ППО С-300 і жодним словом не виступили проти виведення тимчасово дислокованих "Петріотів", чи ви поїдете до Італії, щоб переконати (італійський, - ред.) уряд залишити тут надану нам італійську систему ППО?", - звернувся Фіцо до Чапутової.

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За його словами, згаданим ним і С-300, і "Петріоти" більше потрібні Словаччині, а не Україні, тому що тут, в Словацькій Республіці, вони "захищають стратегічні цілі". При цьому, Роберт Фіцо не уточнив - від кого саме захищають.

"Ви є головнокомандувачкою збройних сил Словацької Республіки та, завдяки своїй поблажливості іноземним інтересам, ви маєте велику долю відповідальності у знищенні нашої армії. Хто і як, пані президентко, захищатиме наші АЕС та інші стратегічні цілі? Вас це не обходить, бо на Заході Вас люблять", - сказав Фіцо.

Також він обурений тим, що Чапутова засудила міністра закордонних справ Словаччини Юрая Бланара за зустріч з Сергієм Лавровим.

SAMP/T теж передислоковують зі Словаччини

Днем раніше, 2 березня, Фіцо оприлюднив відео, в якому розповів про намір Італії забрати розміщені в Словаччині системи ППО, бо вони потрібні "деінде".

"Я отримав повідомлення від уряду Італії, що італійська система протиповітряної оборони, яку вони позичили нам на рік, буде виведена зі Словаччини, тому що вона їм потрібна деінде", - заявив прем'єр-міністр у суботу.

"Спочатку минулий уряд подарував Україні справну масивну російську систему ППО С-300. Потім у нас тут були деякий час американські "Петріоти", вони теж поїхали, а зараз поїдуть і італійці", - додав Роберт Фіцо.

У Словаччині наразі розміщено 145 італійських солдатів. Вони обслуговують систему протиповітряної оборони SAMP/T на військовій базі Малацьки-Кучиня у складі передової групи НАТО. Італійська тактична система минулого року замінила американську систему ППО Patriot. Окрім того, Словаччина передала Україні систему ППО С-300 відразу з початком повномасштабного російського вторгнення, пояснює Aktuality.sk.

  • За оцінками політологів, ситуація в Словацькій Республіці наразі нагадує стан справ у Грузії. В обох країнах уряди займають проросійську позицію, а президентки (і в Грузії, і в Словаччині це жінки), намагаються провадити проукраїнську діяльність.
  • Президентські повноваження Сузанни Чапутової спливають 2024 року.
Теги:
Словаччина
Італія
ППО
Війна з Росією
США
допомога Україні
агенти Кремля
зброя для України
Роберт Фіцо
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