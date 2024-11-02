Фіцо похвалив "мирний план" Китаю та Бразилії і звинуватив Захід в ескалації війни в Україні
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час візиту до Пекіну висловив підтримку китайсько-бразильському "мирному плану" та розкритикував західних союзників України у нібито цілеспрямованій ескалації війни з Росією
Про це інформує RTVS.
За словами Фіцо, Китай справедливо стурбований "неконтрольованою ескалацією напруженості та загрозою ядерного конфлікту" у зв'язку з війною в Україні.
Словацький прем'єр вважає, що Євросоюз нібито "продовжує військову риторику".
"Саме західні політики у квітні 2022 року, незабаром після початку конфлікту, зробили все, щоб не підписати реалістично підготовлені мирні угоди, а мирний план Зеленського припав пилом як нереалістичний, і замість його нової версії український президент представляє план перемоги", – заявив Фіцо.
Він також привітав китайсько-бразильську мирну ініціативу та після переговорів з лідером КНР Сі Цзіньпіном заявив, що вони обидва поділяють думку про "неможливість негайного припинення бойових дій, поки Україна продовжує отримувати військову і фінансову підтримку Заходу для продовження війни".
Фіцо повідомив, що зможе обговорити план з бразильською стороною під час грудневого візиту до цієї країни.
- Також раніше Фіцо заявив, що План перемоги президента України Володимира Зеленського є суперечливим, висловивши сумніви, що членство Києва в НАТО є хорошою ідеєю.
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