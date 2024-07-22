Франція надасть цілодобову охорону спортсменам з Ізраїлю на Олімпійських іграх у Парижі

Про це повідомляє Reuters.

За словами Дарманена, це рішення було прийнято на тлі закликів до протестів проти участі ізраїльської делегації з боку окремих французьких політиків. Зокрема, депутат від лівої партії "Нескорена Франція" (LFI) Томас Портес заявив, що ізраїльським спортсменам не раді в Парижі, і закликав до їх бойкоту.

Крім того, ці заяви викликали хвилю критики та звинувачень в антисемітизмі. Французький уряд реагував рішуче, підкресливши, що забезпечить безпеку ізраїльської делегації під час Олімпійських ігор.

"Я хочу сказати від імені Франції ізраїльській делегації: ми вітаємо вас у Франції на цих Олімпійських іграх", - заявив міністр закордонних справ Стефан Сежурне на зустрічі з колегами з Європейського Союзу в Брюсселі.

Він додав, що обговорить це питання під час телефонної розмови зі своїм ізраїльським колегою, запевнивши його в гарантованій безпеці ізраїльських спортсменів.