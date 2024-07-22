Франція надасть цілодобову охорону спортсменам з Ізраїлю на Олімпійських іграх у Парижі
У понеділок, 22 липня, міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що ізраїльські спортсмени отримають цілодобову охорону під час Олімпійських ігор у Парижі
Про це повідомляє Reuters.
За словами Дарманена, це рішення було прийнято на тлі закликів до протестів проти участі ізраїльської делегації з боку окремих французьких політиків. Зокрема, депутат від лівої партії "Нескорена Франція" (LFI) Томас Портес заявив, що ізраїльським спортсменам не раді в Парижі, і закликав до їх бойкоту.
Крім того, ці заяви викликали хвилю критики та звинувачень в антисемітизмі. Французький уряд реагував рішуче, підкресливши, що забезпечить безпеку ізраїльської делегації під час Олімпійських ігор.
"Я хочу сказати від імені Франції ізраїльській делегації: ми вітаємо вас у Франції на цих Олімпійських іграх", - заявив міністр закордонних справ Стефан Сежурне на зустрічі з колегами з Європейського Союзу в Брюсселі.
Він додав, що обговорить це питання під час телефонної розмови зі своїм ізраїльським колегою, запевнивши його в гарантованій безпеці ізраїльських спортсменів.
- Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що Париж відмовився допустити до Олімпійських ігор 2024 року майже 100 журналістів та техпрацівників із РФ та Білорусі через побоювання ймовірного шпигунства та кібератак.
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