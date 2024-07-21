Франція не допустила до Олімпійських ігор у Парижі журналістів та техпрацівників з РФ та Білорусі: причина
Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що Париж відмовився допустити до Олімпійських ігор 2024 року майже 100 журналістів та техпрацівників із РФ та Білорусі через побоювання ймовірного шпигунства та кібератак
Про це він заявив у інтерв’ю газеті Le Journal du Dimanche.
За словами Дарманена, ці особи намагалися акредитуватися під різними прикриттями: як представники ЗМІ, технічні фахівці та спеціалісти з лікувальної фізкультури.
"Ймовірно, вони приїхали не для того, щоб чинити теракти. Але, крім розвідки та традиційного шпигунства, існує можливість отримати доступ до комп’ютерних мереж, щоб здійснити кібератаку", - заявив він.
Він зауважив, що французький уряд відмовив багатьом російським журналістам, які хотіли висвітлити Олімпіаду. Втім, до Франції допустили росіян, які працюють у Міжнародному олімпійському комітеті. Як зазначив міністр, рішення було прийнято з огляду на принципи обережності.
В цілому, влада Франції перевірила 960 тисяч людей, які збиралися брати участь в Олімпіаді, щоб упевнитися в їхній безпеці. З них 4340 не отримали дозвіл на участь, серед яких 19 внесених до списку "Запобігання радикалізації терористичної спрямованості" (FSPRT), 139 людей зі списку S (списку людей, які становлять загрозу безпеці держави), 257 радикальних ісламістів, 181 активіст ультралівих та 95 представників ультраправих організацій.
- Нагадаємо, що російські борці, яких Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив до Олімпійських ігор-2024 як "нейтральних спортсменів", відмовились від участі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.35 Купівля 41.35Продаж 41.89
- EUR Купівля 45.07Продаж 45.82
- Актуальне
- Важливе