Франція не допустила до Олімпійських ігор у Парижі журналістів та техпрацівників з РФ та Білорусі: причина

Про це він заявив у інтерв’ю газеті Le Journal du Dimanche.

За словами Дарманена, ці особи намагалися акредитуватися під різними прикриттями: як представники ЗМІ, технічні фахівці та спеціалісти з лікувальної фізкультури.

"Ймовірно, вони приїхали не для того, щоб чинити теракти. Але, крім розвідки та традиційного шпигунства, існує можливість отримати доступ до комп’ютерних мереж, щоб здійснити кібератаку", - заявив він.

Він зауважив, що французький уряд відмовив багатьом російським журналістам, які хотіли висвітлити Олімпіаду. Втім, до Франції допустили росіян, які працюють у Міжнародному олімпійському комітеті. Як зазначив міністр, рішення було прийнято з огляду на принципи обережності.

В цілому, влада Франції перевірила 960 тисяч людей, які збиралися брати участь в Олімпіаді, щоб упевнитися в їхній безпеці. З них 4340 не отримали дозвіл на участь, серед яких 19 внесених до списку "Запобігання радикалізації терористичної спрямованості" (FSPRT), 139 людей зі списку S (списку людей, які становлять загрозу безпеці держави), 257 радикальних ісламістів, 181 активіст ультралівих та 95 представників ультраправих організацій.