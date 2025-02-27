Франція обговорює з Україною видобуток корисних копалин для її оборонної промисловості

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, пише franceinfo.

За його словами, Франція працює над цим питанням вже кілька місяців, починаючи з минулої осені, коли президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа "включив питання сировини до свого плану перемоги".

Лекорню стверджує, що український президент зробив "певну кількість пропозицій" не тільки Сполученим Штатам, але й Франції.

"Володимир Зеленський і його команда побачили, що це питання сировини може бути одним з елементів угоди з нами, щоб створити стійкість. Тож президент Трамп не зовсім вигадав це, бо це зробили самі українці", - стверджує французький міністр.

Водночас він заявив, що ці мінерали планують використовувати для виробництва військових матеріалів.

"Наша оборонна промисловість потребуватиме низки ключових видів сировини для власних систем озброєнь не лише наступного року, але й протягом наступних 30-40 років. Хочемо ми цього чи ні, але економічні питання завжди переплітаються з питаннями військово-стратегічними чи безпековими. У будь-якому випадку це особливо стосується енергетики", - додав Лекорню.