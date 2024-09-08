"Фруктовий код": в Європі шириться новий спосіб знайомств у супермаркетах
В Іспанії люди шукають партнерів у супермаркетах за допомогою спеціального "фруктового коду" - перевертають ананас, і це означає готовність до романтичного спілкування
Про це повідомляє ВВС Україна.
"З 19:00 до 20:00 з візком у руках можна знайти собі романтичного партнера. Достатньо покласти в кошик з покупками перевернутий ананас - це таємний сигнал для протилежної статі, що ви готові до романтичного спілкування", - йдеться у повідомленні.
Відповідний тренд став популярним у тікток. Комедійна акторка Віві Лін зняла відео, в якому розповіла, що в мережі супермаркетів Mercadona є певний "час для флірту".
"Гадаю, за ажіотажем, який спричинило моє відео, радше ховається прагнення до гумору, ніж до кохання. Людям більше хочеться сміятися, ніж фліртувати. Я впевнена, що цей тренд на знайомства закріпиться в суспільстві. І ми, без сумніву, скоро побачимо пари, які познайомилися в Mercadona в зазначений час. Хто шукає, той завжди знайде!" - заявила акторка.
Натомість супермаркет спершу не звертав уваги на відповідний тренд, проте працівники пізніше почали жалитися, що тепер доводиться розгрібати невикуплені товари. В деяких відділеннях навіть почали прибирати з продажу ананаси в певну годину, щоб "стримати романтичний запал клієнтів".
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