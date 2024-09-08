"Фруктовий код": в Європі шириться новий спосіб знайомств у супермаркетах

Про це повідомляє ВВС Україна.

"З 19:00 до 20:00 з візком у руках можна знайти собі романтичного партнера. Достатньо покласти в кошик з покупками перевернутий ананас - це таємний сигнал для протилежної статі, що ви готові до романтичного спілкування", - йдеться у повідомленні.

Відповідний тренд став популярним у тікток. Комедійна акторка Віві Лін зняла відео, в якому розповіла, що в мережі супермаркетів Mercadona є певний "час для флірту".

"Гадаю, за ажіотажем, який спричинило моє відео, радше ховається прагнення до гумору, ніж до кохання. Людям більше хочеться сміятися, ніж фліртувати. Я впевнена, що цей тренд на знайомства закріпиться в суспільстві. І ми, без сумніву, скоро побачимо пари, які познайомилися в Mercadona в зазначений час. Хто шукає, той завжди знайде!" - заявила акторка.

Натомість супермаркет спершу не звертав уваги на відповідний тренд, проте працівники пізніше почали жалитися, що тепер доводиться розгрібати невикуплені товари. В деяких відділеннях навіть почали прибирати з продажу ананаси в певну годину, щоб "стримати романтичний запал клієнтів".