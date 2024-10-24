Гарріс назвала Трампа "фашистом", який хоче "безконтрольної влади" та вірних йому військових

Про це інформує The Guardian.

Гарріс 23 жовтня виступила з незапланованою промовою у своїй резиденції у Вашингтоні після заяви ексголови апарату Білого дому Келлі, який розповів, як Трамп нарікав, що у нього немає генералів, які присягають йому на вірність так само, як воєначальники присягали Гітлеру в нацистській Німеччині.

"Дональд Трамп стає все більш неврівноваженим і нестабільним, і під час другого терміну таких людей, як Джон Келлі, не буде поруч, щоб бути запобіжником проти його схильностей і дій. Тих, хто колись намагався зупинити його найгірші імпульси, вже не буде поруч, і вони більше не зможуть його стримувати", - заявила Гарріс.

Кандидатка в президентки наголосила, що зі слів Келлі випливає, що Трамп "підпадає під загальне визначення фашистів, хто, по суті, поклявся бути диктатором в перший же день і поклявся використовувати військових як свою особисту армію для здійснення своїх особистих і політичних вендет".

Вона вважає, що Трамп "не хоче мати армію, лояльну до Конституції США, а хоче військових, які будуть віддані йому особисто, які будуть виконувати його накази, навіть коли він скаже їм порушити закон або відмовитися від присяги на вірність Конституції США". Гарріс додала, що вважає, що Трамп хоче безконтрольної влади.

"Глибоко тривожно і неймовірно небезпечно, що Дональд Трамп посилається на Адольфа Гітлера, - людину, яка несе відповідальність за смерть 6 мільйонів євреїв і сотень тисяч американців. Це вікно в те, ким насправді є Дональд Трамп, від людей, які знають його найкраще", - сказала Гарріс.

Вона підсумувала: "Питання через 13 днів буде в тому, чого хоче американський народ".