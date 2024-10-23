Трамп неодноразово хвалив Гітлера і захоплюється диктаторами, - ексголова апарату Білого дому Келлі

Про це він розповів у серії інтерв’ю The New York Times.

Келлі висловив стурбованість щодо того, що Трамп правитиме як диктатор, якщо його оберуть на майбутніх президентських виборах у США.

На його думку, кандидат від республіканців відповідає визначенню "фашиста", а також не розуміється на історії та конституції.

"Якщо подивитися на визначення фашизму - це ультраправа авторитарна, ультранаціоналістична політична ідеологія і рух, що характеризується диктаторським лідером, централізованою автократією, мілітаризмом, насильницьким придушенням опозиції, вірою в природну соціальну ієрархію", – зазначив Келлі.

Він також розповів, що Трамп сказав йому таку фразу: "Гітлер зробив кілька добрих речей". Колишній голова апарату Білого дому підкреслив, що може підтвердити попередні повідомлення про те, що Трамп неодноразово позитивно відгукувався про нацистського очільника.

"Колишній президент, безумовно ставиться до вкрай правих поглядів, він, безумовно, авторитарний, захоплюється людьми, які є диктаторами – він це казав. Тож він, безумовно, підпадає під загальне визначення фашиста", – вважає Келлі.

На його думку, Трамп – "єдиний президент, який практично відкинув те, в чому полягає суть Америки, і що робить Америку Америкою, з погляду конституції, цінностей, того, як ми дивимося на все, включаючи сім'ю та уряд".

Водночас, як пише Axios, представник передвиборчої кампанії Трампа Стівен Чунг заявив, що Келлі "повністю зганьбився, вигадавши ці викриті історії".