Байден назвав Трампа загрозою для демократії і заявив, що його треба "політично ізолювати"
Президент США Джо Байден заявив у вівторок, 23 жовтня, що республіканець Дональд Трамп є загрозою для демократії, і його слід "політично ізолювати"
Про це повідомляє Reuters.
"Ми повинні ізолювати його. Політично ізолюйте його. Заблокуйте його. Це те, що ми повинні зробити", — сказав Байден в офісі демократів у Конкорді, штат Нью-Гемпшир.
За словами Байдена, кандидат від Республіканської партії та колишній президент Трамп хоче знехтувати гарантіями Конституції США.
"Наша демократія під загрозою", - сказав він, щодо випадку перемоги Трампа на виборах.
- Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс заявила, що російський диктатор Володимир Путін "сидітиме в Києві", якщо її опонент Дональд Трамп переможе на виборах.
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