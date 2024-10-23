Байден назвав Трампа загрозою для демократії і заявив, що його треба "політично ізолювати"

Про це повідомляє Reuters.

"Ми повинні ізолювати його. Політично ізолюйте його. Заблокуйте його. Це те, що ми повинні зробити", — сказав Байден в офісі демократів у Конкорді, штат Нью-Гемпшир.

За словами Байдена, кандидат від Республіканської партії та колишній президент Трамп хоче знехтувати гарантіями Конституції США.

"Наша демократія під загрозою", - сказав він, щодо випадку перемоги Трампа на виборах.