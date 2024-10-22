Гарріс: Путін сидітиме в Києві, якщо Трамп стане президентом США
Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс заявила, що російський диктатор Володимир Путін "сидітиме в Києві", якщо її опонент Дональд Трамп переможе на виборах
Про це передає CNN.
Таку заяву Гарріс зробила під час передвиборчого заходу в Мічигані.
"Він сказав, Дональд Трамп: "Я вирішу питання України та Росії за день". Прочитайте й усвідомте, що він говорить. Він би здався", - вважає Гарріс.
Вона зазначила, що Трамп хотів би, щоб Україна капітулювала у своїй боротьбі з агресором.
"Якби Дональд Трамп був президентом, Володимир Путін сидів би в Києві. Зрозумійте, що це означатиме для Америки та наших позицій у світі", - додала кандидатка у президенти США.
- Нагадаємо, 20 жовтня колишній президент США Дональд Трамп вперше обігнав Камалу Гарріс у передвиборчому опитуванні Decision Desk HQ/The Hill.
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