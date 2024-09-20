Гарріс випереджає Трампа на 2% в передвиборчих опитуваннях у штаті Вірджинія

Про це повідомляє The Hill.

Опитування показало, що за умови двосторонніх перегонів 48% виборців віддають перевагу Гаррісу порівняно з 46% Трампа.

"Це нове опитування свідчить про те, що Вірджинія повинна отримати набагато більше уваги з боку обох президентських кампаній", - заявив Стівен Фарнсворт, директор університетського Центру лідерства та медіа-досліджень.

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На його думку, Вірджинія, яка раніше вважалася "штатом, що коливається", знову може стати ключовим фактором на президентських виборах.

Опитування також показало, що економіка, робочі місця та інфляція є головними проблемами для виборців у Вірджинії, а стан демократії також має високий пріоритет.

У виданні зазначили, що Вірджинія, яка раніше була оплотом республіканців, нещодавно стала свідком зростання впливу демократів. Президент Байден переміг у Вірджинії у 2020 році, але минулого року губернатором став республіканець Глен Янгкін.

Згідно з узагальненими опитуваннями The Hill/Decision Desk HQ, Гарріс має 90-відсотковий шанс на перемогу у Вірджинії.

Дострокове голосування у Вірджинії розпочалося у п'ятницю.