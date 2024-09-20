Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Гарріс випереджає Трампа на 2% в передвиборчих опитуваннях у штаті Вірджинія

Гарріс випереджає Трампа на 2% в передвиборчих опитуваннях у штаті Вірджинія

Марія Науменко
20 вересня, 2024 п'ятниця
20:03
Світ Камала Гарріс

Згідно з новим опитуванням, проведеним Університетом Мері Вашингтон, віцепрезидентка Гарріс випереджає колишнього президента Трампа на 2% у Вірджинії

Зміст

Про це повідомляє The Hill.

Опитування показало, що за умови двосторонніх перегонів 48% виборців віддають перевагу Гаррісу порівняно з 46% Трампа.

"Це нове опитування свідчить про те, що Вірджинія повинна отримати набагато більше уваги з боку обох президентських кампаній", - заявив Стівен Фарнсворт, директор університетського Центру лідерства та медіа-досліджень. 

Читайте також: Гарріс "зробила" Трампа. Як пройшли президентські дебати в США та що по Україні

На його думку, Вірджинія, яка раніше вважалася "штатом, що коливається", знову може стати ключовим фактором на президентських виборах.

Опитування також показало, що економіка, робочі місця та інфляція є головними проблемами для виборців у Вірджинії, а стан демократії також має високий пріоритет.

У виданні зазначили, що Вірджинія, яка раніше була оплотом республіканців, нещодавно стала свідком зростання впливу демократів. Президент Байден переміг у Вірджинії у 2020 році, але минулого року губернатором став республіканець Глен Янгкін.

Згідно з узагальненими опитуваннями The Hill/Decision Desk HQ, Гарріс має 90-відсотковий шанс на перемогу у Вірджинії.

Дострокове голосування у Вірджинії розпочалося у п'ятницю.

  • 13 вересня стало відомо, що команда кандидатки у президенти США Камали Гарріс запустила рекламну кампанію в ключових на виборах штатах, яка спрямована на американців східноєвропейського походження. Реклама вихваляє досвід Гарріс як віцепрезидентки щодо України.
Теги:
вибори
політика
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
Читайте також:
В'ячеслав Володін
Автор Юлія Юліна
19 вересня, 2024 четвер
Спікер держдуми РФ Володін пригрозив ударом "Сармата" по Страсбургу
Тверська область РФ
Автор Марина Клюєва
19 вересня, 2024 четвер
Удар по складах у Тверській області вплине на дозвіл щодо застосування далекобійної зброї, - ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Риженко
Рамзан Кадиров
Автор Влад Дідусь
20 вересня, 2024 п'ятниця
"Не по-чоловічому це": Ілон Маск заблокував Cybertruck, чим довів Кадирова до істерики
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.2
    Купівля 41.2
    Продаж 41.71
  • EUR
    Купівля 45.9
    Продаж 46.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
20 вересня
21:28
електроенергія, шахеди
РФ запустила "шахеди" з південного напрямку. Ситуація у ніч на 21 вересня
21:12
Південноукраїнська АЕС
Неподалік Південноукраїнської АЕС тричі за тиждень літали дрони, - МАГАТЕ
21:10
місто Дніпро
РФ атакувала Дніпро: є постраждалий
21:07
Гана, мігранти на війні з Україною
"Обіцяли роботу охоронцями": групу мігрантів з Гани змусили підписати контракти з армією РФ
20:27
Донецька область, стела
На Донеччині ввели тимчасове обмеження руху: кого це стосується
20:06
OPINION
Так, "як раніше", вже не буде
19:59
Володимир Зеленський
"Представимо США конкретний план, щоб наблизити справедливий мир", - Зеленський
19:41
танк Аbrams M1
Україна може отримати списані австралійські танки Abrams, - ЗМІ
19:39
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
"Вся Європа веде справи": Сіярто заявив, що його країна, на відміну від ЄС, не приховує економічні зв'язки з РФ
19:37
Росіянка Абова зіграє в 2-му сезоні One Piece від Netflix персонажку, яка пережила геноцид
19:35
Оновлено
Забруднене повітря у Києві
Забруднення повітря у Києві: концентрація пилу в 5 разів перевищує норму
19:34
Оновлено
Росіяни від початку доби атакують Херсон та область: загинули дві людини, є поранені
19:25
Ексклюзив
Герой України
Від початку повномасштабного вторгнення 399 громадян отримали звання "Герой України", - автор державних нагород Сопов
19:19
США виділили $1 млн для захисту культурної спадщини України
19:16
Зак Бауманн
Футболіст українського походження підписав контракт з "Манчестер Юнайтед"
19:12
конгрес США
Конгрес США схвалив посилення охорони кандидатів у президенти після замаху на Трампа
19:08
Батальйон "Пухнасті": Укрпошта випустить марки з чотирилапими друзями військових
18:55
За підпали авто військових спецлужби РФ пропонують до $3 тис., але не виплачують ці кошти, - речниця Офісу генпрокурора
18:40
Курахівський напрямок, 20 вересня
Росіяни сподіваються обійти Георгіївку та Максимільянівку: DeepState про ситуацію на Курахівському напрямку
18:29
Помер актор "Ліги Сміху" Юрій Рябченко
18:27
Оновлено
удар по Бейруту
"Хезболла" випустила понад 150 ракет по Ізраїлю. ЦАХАЛ відповів ударом по Бейруту та вбив одного з командирів угрупування
18:15
Шлях до стрункості: прості кроки для ефективного схуднення
18:10
Володимир Зеленський
Енергетика, ситуація на фронті, виробництво зброї: Зеленський провів засідання Ставки
18:07
OPINION
Війни російської псевдоопозиції: хай чубляться
18:05
"Антитіла" презентували пісню і кліп "Вдома" з кадрами міст, які нині окуповані РФ
18:01
Андрій Ярмоленко
Ярмоленку вручили тренерський диплом УЄФА
17:59
ЗСУ
В Україні щомісяця рекрутують 6,5 тис. добровольців, – Міноборони
17:44
Сергій Лавров
Лавров заявив про готовність Росії до конфлікту з НАТО в Арктиці
17:43
Ексклюзив
атомний вибух
Defense Express: В зоні ураження українських засобів розташовані ще 6 великих складів боєприпасів на території РФ
17:41
Війна з Росією, ЗСУ
З початку доби на фронті окупанти здійснили 123 атаки: найактивніше ворог діє на Курахівському напрямку
17:25
"Квартал 95" використав відео загиблого військового для комедійного номера, після скандалу ролик видалили
17:25
Володимир Зеленський
"Клоун-принц-диктатор підвів Україну до межі знищення": антиукраїнські наративи західних медіа за 20 вересня
17:24
обстріл Харків
РФ вдарила по Харкову та області: 2 людини загинули, 8 поранені
17:16
Рустем Умєров
Умєров звільнив двох заступників Буданова та планує масштабні кадрові чистки в Міноборони, - ЗМІ
17:08
Ексклюзив
Торопець, Тверська область
Росіяни зберігали дуже дороговартісні та дефіцитні снаряди на території арсеналу в Тверській області, - Defense Express
17:01
В ООН попередили, що на повне розмінування території України традиційними методами може піти сто років
16:57
Інфографіка
Дмитро Різник, Ліга чемпіонів, Шахтар
Українця визнали найкращим воротарем 1-го туру Ліги чемпіонів
16:51
Інтерсіті
Укрзалізниця запускає Wi-Fi у 16 поїздах Інтерсіті
16:41
Оновлено
Урсула фон дер Ляєн
Фон дер Ляєн прибула до Києва та оголосила, що ЄС надасть Україні кредит у 35 млрд євро
16:39
Огляд
Сила "Да Вінчі": що подивитися на вихідних
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV