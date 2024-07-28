Гарріс визначила трьох потенційних претендентів на посаду віцепрезидента, - Bloomberg
Віцепрезидентка Камала Гарріс визначила від себе трьох потенційних претендентів на посаду віцепрезидента США
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.
За словами співрозмовників видання, серед трьох обраних офіційних осіб, які мають загальнонаціональну привабливість, сенатор від штату Арізона Марк Келлі, губернатор штату Пенсільванія Джош Шапіро та губернатор штату Міннесота Тім Уолц.
Речник кампанії Гарріс, сказав, що вона "наказала своїй команді розпочати процес перевірки потенційних напарників".
Очікується, що Гарріс зробить вибір до 7 серпня, щоб узгодити з планом партії та офіційно затвердити кандидатуру до цієї дати.
Демократи попередили, що пошук має бути ретельним, щоб виявити будь-які "червоні прапорці".
Bloomberg пише, що більшість у списку Гарріс - білі чоловіки з центристськими поглядами, які можуть допомогти їй здобути підтримку виборців, також бізнес-лідерів і донорів.
Джош Шапіро вправний оратор, який може залучити голоси виборців у сільській місцевості, яка вважається слабким місцем для демократів, зазначає видання.
Тім Вальц, колишній вчитель і член Національної гвардії США, може стати противагою Трампу на Середньому Заході.
Марк Келлі представляє штат, який є прикордонною територією.
Зазначається, що Гарріс також шукає варіанти в кабінеті Байдена. За словами джерел, міністр торгівлі Джина Раймондо та міністр транспорту Піт Бутіджедж проходять перевірку.
Представник кампанії Гарріс сказала, що вона оцінює потенційних обранців на основі спільних політичних цінностей, зокрема економіки та демократії, а також їхньої здатності діяти як керівний партнер і очолити країну, якщо це необхідно.
- 16 липня ексглава Білого дому Дональд Трамп офіційно став кандидатом у президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії та обрав віцепрезидента - сенатора США Джея Ді Венса.
- Підтримка Гарріс серед зареєстрованих виборців різко зросла з 35% на початку місяця до 46%, що на 11 пунктів вище, ніж раніше, однак Трамп все ще попереду.
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