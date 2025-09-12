Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про створення Палестинської держави без ХАМАСу

Про це інформує The Times of Israel.

За резолюцію проголосували 142 країни. Документ закріплює Нью-Йоркську декларацію, яка також закликає ХАМАС звільнити всіх заручників і засуджує напад угрупування на Ізраїль 7 жовтня.

Проти виступили Ізраїль, США, а також Аргентина, Угорщина, Мікронезія, Науру, Палау, Папуа-Нова Гвінея, Парагвай і Тонга. Дванадцять держав утрималися.

Резолюція Генеральної Асамблеї також закликає до "колективних дій для припинення війни в Газі, досягнення справедливого, мирного і тривалого врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту на основі ефективної реалізації дводержавного рішення".

Нью-Йоркська декларація, підтримана Лігою арабських держав та підписана в липні 17 країнами-членами ООН (включно з кількома арабськими державами), не обмежується лише засудженням ХАМАСу. Вона має на меті повністю усунути терористичне угрупування від управління сектором Гази.

"У контексті припинення війни в Газі ХАМАС повинен припинити своє правління в Газі і передати свою зброю Палестинській адміністрації за міжнародної участі та підтримки, відповідно до мети створення суверенної та незалежної Палестинської держави", – йдеться в декларації.

Це голосування передує майбутньому саміту ООН, що відбудеться 22 вересня в Нью-Йорку під спільним головуванням Саудівської Аравії та Франції. На цьому саміті президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв офіційно визнати Палестинську державу. Низка інших країн також висловили подібні наміри.