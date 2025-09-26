Генеральний спонсор війни. Як компанія найбагатшої людини Азії стала основним покупцем російської нафти

Найбагатша людина Індії та Азії Мукеш Амбані впевнено утримує позиції головного спонсора війни Росії проти України. За даними The Washington Post, саме його компанія Reliance є найбільшим покупцем російської нафти. З 2022 року вторгнення Reliance придбала в РФ нафти на $33 мільярди. Це приблизно 8% від загального експорту РФ, що є дуже великим показником для однієї компанії. При цьому початку повномасштабного вторгнення компанія Мукеша Амбані практично не купувала російську нафту.

Що відомо про Мукеша Амбані

68-річний Мукеш Амбані – найбагатша людина Індії та Азії. Він також входить до переліку 20 найбагатших людей світу. І хоча подекуди можна знайти напівказкову історію про те, як хлопець, який народився у сім’ї індійського торговця спеціями і тканинами зумів вибудувати масштабну бізнес-імперію. Насправді компанію Reliance заснував саме батько Дірубхай Амбані, коли Мукешу був лише рік. Компанія спеціалізувалась не лише на торгівлі, а й на виробництві синтетичних тканин. При цьому на той час поліестер лише набував популярності, тож бізнес стрімко йшов вгору.

Завдяки статкам Дірубхай Амбані його сини Мукеш та Аніл мали доступ до якісної освіти. Зокрема, Мукеш спочатку здобув ступінь бакалавра інженера-хіміка в Хіміко-технологічному інституті у Мумбаї, а пізніше вступив до Стенфордського університету. Щоправда, його він не закінчив – повернувся в Індію допомогти батькові розвивати Reliance, оскільки підприємство розширювалось і почало займатись нафтопереробкою.

Зростання Reliance пов’язане з кількома корупційними скандалами. Зокрема, у 2014 році була зареєстрована кримінальна справа проти тодішнього міністра нафти та голови Reliance Мукеша Амбані, через підвищення цін на газ. Тоді Амбані звинувачували у тому, що він змовився з владою щодо підвищення цін на газ в Індії, до рівня, який у кілька разів перевищував собівартість видобутку. І ціна на внутрішньому ринку була вищою, ніж та, за якою Reliance постачала газ у Бангладеш.

Нині Reliance Industries Limited (RIL) – конгломерат з енергетики, нафтохімії, роздрібної торгівлі та телекомунікацій. Однак саме нафтопереробка дає до 58% прибутків конгломерату.

Резиденція родини Амбані, фото: antiliahouse

На весіллі сина Амбані були Іванка Трамп та Борис Джонсон

Мукеш разом з родиною живе у Мумбаї 27-поверховому будинку з трьома вертолітними майданчиками, висячими садами, терасами і особистим храмом. Antilia Building вважається найдорожчою резиденцією у світі. Її вартість оцінюють у мільярд доларів, а обслуговує її приблизно 600 людей.

У 2024 року Мукеш Амбані опинився у всіх світових таблоїдах завдяки весіллю сина Ананта. Вартість святкування оцінюють у 250 млн фунтів стерлінгів. Святкування тривало кілька днів. Серед гостей, які відвідали цю подію зокрема Кім та Хлої Кардаш'ян, Нік Джонас, Пріянка Чопра, а також колишні прем'єр-міністри Великої Британії Тоні Блер і Борис Джонсон. На одній з передвесільних вечірок була також донька Дональда Трампа Іванка Трамп.

Весілля Ананта Амбані. Мукеш - в центрі фото: gettyimages

Мукеш Абмані подарував подружжю віллу вартістю в 62 мільйони фунтів стерлінгів на Palm Jumeriah в Дубаї. Будинок має 10 спалень та приватний пляж.

Персональні санкції щодо Амбані ввести не наважились

Закупівлі Індією сирої російської нафти стали офіційною причиною "тарифного покарання" від США. Водночас попри те, що всі розуміють, куди саме йде російська нафта, персональні санкції щодо Мукеша Амбані не наважились запровадити ані США, ані ЄС, ані навіть Україна.

При цьому прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді запевняє, що формально Індія нічого не порушує, купуючи російську нафту. Більше того в індійському уряді запевняють, що раніше офіційні особи США заохочували його купувати російську сиру нафту для стабілізації світових цін на енергоносії.

Однак ані тарифи Трампа, ані загроза персональних санкції не змусила Мукеша Амбані зменшити закупівлі нафти в РФ. Ба більше, видання Time of the India пише, що Індії вигідні удари українських безпілотників по російських НПЗ, бо тоді індійські заводи можуть отримувати більше дешевої нафти.

"Російські нафтопереробні заводи, постраждалі від атак українських безпілотників, переживають труднощі, але Індія перетворила цю кризу в Росії на можливість… Оскільки нафта марки Urals доступна за ціною на 5-6 доларів за барель нижче цін марки Brent, це являє собою значну економію в галузі, де мінімальні коливання цін можуть суттєво вплинути на прибутковість", – пише видання.

Зокрема, завдяки дешевій російській нафті продажі дизельного пального та бензину Reliance зросли на 34 та 39% відповідно. І хоча Reliance не єдина індійська компанія, яка купує російську нафту, саме на неї припадає основна частина поставок ( В Індії також є НПЗ Nayara Energy, який належить Роснєфті. Значною мірою це пояснюється як потужностями нафтопереробного заводу Reliance у Джамнагарі, так і його технологічністю – підприємство може переробляти різні види нафти.

Загалом аналітики оцінюють, що знижки на російську нафту можуть дати індійській економіці 2,5 млрд доларів доходів щорічно, що дорівнює 0,6 ВВП країни.

нафтопереробний завод Reliance Industries, фото: Reliance Industries Limited

Індійське пальне з російської нафти йде в Україну

Попри те, що у Європі діють санкції на російську нафту (винятки є лише для Угорщини та Словаччини), нафтопродукти з Індії потрапляють в ЄС без обмежень. Більше того нещодавно в Україні спалахнув скандал через те, що Державний оператор тилу, виявляється, закупив дизель індійського походження. І через це начебто уже з жовтня під санкції може потрапити румунський порт Констанца, через який в Україну постачають нафтопродукти Reliance.

Інформація про санкції щодо Констанци не підтвердилась, оскільки у такому раді Україна закрила б ворота, через які отримує чверть поставок нафтопродуктів – не лише з Індії, а в тому числі і з США. Тож наразі українські митники начебто ретельніше перевірятимуть походження товару.

Тим часом Дональд Трамп закликає ЄС повністю відмовитись від російської нафти (тобто має змусити відмовитись Угорщину і Словаччину), а також запровадити вторинні санкції, які б стосувались нафтопродуктів, виготовлених з російської сирої нафти. Такі до ЄС постачає насамперед Індія та Туреччина. Натомість, ЄС пропонують купувати більше нафтопродуктів зі США.