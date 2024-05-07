Георгіївська стрічка та п’ятикутна зірка: у РФ продають іPhone 15 зі спецдизайном до Дня перемоги

Про це пише російський телеграм-канал Sirena.

У комплект входить iPhone 15 Pro у дизайні, присвяченому 79-м роковинам перемоги у "Великій Вітчизняній війні" та футляр із вбудованим мінітелевізором, який грає пісню "День Перемоги", повідомляється на офіційному сайті компанії.

"Переможний" телефон прикрашений ювелірною емаллю в кольорах георгіївської стрічки, а також барельєфом п'ятикутної зірки з авіаційного титану. Дизайн доповнений панно з телячої шкіри у червоному кольорі, що символізує силу та енергію в російській культурі", - також вказують автори айфона.

Найдешевший телефон на 128 Гб коштує 519 тис. рублів ($5 тис.), найдорожчий – 589 тис. ($7 тис.). Всього компанія випустила 99 таких девайсів.

Фото: Caviar

На сайті вказано також, що останнім часом у компанії відзначають зростання попиту на телефони, виконані в патріотичній тематиці. Нещодавно Caviar випустив iPhone "Президент" на честь перемоги Путіна на виборах.

Нагадаємо, що чиновникам різних рівнів заборонено користуватись продукцією компанії Apple. Наприклад, у червні 2023 року прессекретар Путіна заявив, що використовувати цю техніку "неприйнятно і заборонено". Тоді ж ФСБ розповіла про "тісне співробітництво" Apple із національною розвідувальною спільнотою, зокрема з Агентством національної безпеки США. Також компанія Apple ще у 2022 році заборонила офіційний продаж усієї своєї продукції у РФ.

Що відомо про компанію Caviar

Дизайнерське агентство заснував у 2010-х колишній політтехнолог із Нижнього Новгорода Сергій Китов. Компанія Caviar змінює корпуси популярних моделей телефонів на такі ж, але з дорогоцінних металів і каміння і створює навколо продукту красиві легенди про іноземних засновників і знаменитих клієнтів. Серед кастомних гаджетів Caviar - навушники AirPods зі злитка золота, iPhone 11 Pro зі "справжньою" часткою водолазки Стіва Джобса, смартфони з портретом Путіна для російських патріотів, iPhone з православним хрестом із золота, золоті телефони з вигравіруваним російським гербом і написом "Ми — росіяни, з нами Бог".

"Велика Вітчизняна війна" – термін з радянської історіографії на означення частини Другої світової війни, яка стосується нападу гітлерівської Німеччини на СРСР. Його перейняла сучасна Росія та її сателіти і зробили однією зі "скрєп" пропаганди. Почалася 22 червня 1941 року і закінчилася так званим Днем перемоги, який у Росії відзначають 9 травня, у 1945 році (в той час як перемогу у Другій світовій – 8 травня).