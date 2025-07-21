Глава МЗС Франції Барро вирушив до Києва

Про це він написав у соцмережі Х.

"Я їду до Києва. Візьму участь у конференції послів і від імені Франції підтверджу нашу непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та свободи українського народу", - йдеться у дописі.

Je me rends à Kyiv. Je participerai à la conférence des ambassadeurs et réaffirmerai, au nom de la France, notre soutien indéfectible à la souveraineté, l’intégrité territoriale et la liberté du peuple Ukrainien.



???????????????????????? pic.twitter.com/bPZj0h9gam — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) July 21, 2025