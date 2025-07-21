Глава МЗС Франції Барро вирушив до Києва
Уранці понеділка, 21 липня, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що вирушає до української столиці
Про це він написав у соцмережі Х.
"Я їду до Києва. Візьму участь у конференції послів і від імені Франції підтверджу нашу непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та свободи українського народу", - йдеться у дописі.
- Нагадаємо, 21 липня у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій у центрі Києва діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху.
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