"Година перерви означає збитки в мільйони": німецькі авіакомпанії закликали дозволити збивати дрони над аеропортами

Про це інформує Spiegel.

"Мене дратує, що тільки зараз усвідомлюють нагальність проблеми дронів, — заявив Гербер, який також є керівником авіакомпанії Condor. - Ми вказуємо на цю проблему вже десять років".

Він наголосив, що виявлення та нейтралізація дронів є питанням державної безпеки.

"У цивільних аеропортах федеральна поліція повинна мати повноваження зупиняти дрони, а в разі потреби — і збивати їх, - наголосив Гербер. - Година перерви завжди означає збитки в мільйони".

Федеральний міністр внутрішніх справ Александр Добріндт повідомив, що уряд Німеччини працює над посиленням системи захисту від дронів. Уже цього року до складу федеральної поліції додадуть спеціальний підрозділ, який займатиметься протидією безпілотникам, також має запрацювати спільний центр захисту від дронів федерального уряду та земель.