"Година перерви означає збитки в мільйони": німецькі авіакомпанії закликали дозволити збивати дрони над аеропортами
Президент Федерального об’єднання німецьких авіакомпаній Пітер Гербер закликав владу надати поліції право збивати дрони над аеропортами, заявивши, що навіть година простою через безпілотники призводить до мільйонних втрат
Про це інформує Spiegel.
"Мене дратує, що тільки зараз усвідомлюють нагальність проблеми дронів, — заявив Гербер, який також є керівником авіакомпанії Condor. - Ми вказуємо на цю проблему вже десять років".
Він наголосив, що виявлення та нейтралізація дронів є питанням державної безпеки.
"У цивільних аеропортах федеральна поліція повинна мати повноваження зупиняти дрони, а в разі потреби — і збивати їх, - наголосив Гербер. - Година перерви завжди означає збитки в мільйони".
Федеральний міністр внутрішніх справ Александр Добріндт повідомив, що уряд Німеччини працює над посиленням системи захисту від дронів. Уже цього року до складу федеральної поліції додадуть спеціальний підрозділ, який займатиметься протидією безпілотникам, також має запрацювати спільний центр захисту від дронів федерального уряду та земель.
- Нагадаємо, увечері 2 жовтня поблизу повітряного простору Мюнхена були помічені невідомі дрони. Тоді повідомлялося про скасування понад десятка рейсів.
- Згодом, за менш ніж 24 години, обидві злітно-посадкові смуги в аеропорту Мюнхена знову були закриті через появу невідомих безпілотників.
