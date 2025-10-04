Аеропорт Мюнхена вдруге менш ніж за 24 години призупинив роботу через появу безпілотників
Увечері п’ятниці, 3 вересня, вдруге за менш ніж 24 години, обидві злітно-посадкові смуги в аеропорту Мюнхена були закриті через появу невідомих безпілотників
Про це повідомляє Reuters.
Представник поліції аеропорту підтвердив, що обидві злітно-посадкові смуги Мюнхена були закриті.
"Німецьке управління повітряним рухом обмежило польоти в аеропорту Мюнхена в якості запобіжного заходу через непідтверджені спостереження за безпілотниками і призупинило їх до подальшого повідомлення", - йдеться в заяві на сайті аеропорту.
Капітан літака, що прямував до Лондона, виліт якого було скасовано, повідомив пасажирам, що злітно-посадкові смуги були закриті "через виявлення безпілотників поблизу злітно-посадкових смуг", і що у небо піднялися поліцейські гелікоптери.
За даними сервісу відстеження польотів Flightradar24, щонайменше два рейси, що прямували до Мюнхена, були змушені кружляти на деякій відстані від аеропорту. На сайті аеропорту зазначено, що станом на 20:35 за місцевим часом щонайменше десять рейсів, які мали прибути, були перенаправлені до інших аеропортів.
- Нагадаємо, увечері 2 жовтня поблизу повітряного простору Мюнхена були помічені невідомі дрони. Тоді повідомлялося про скасування понад десятка рейсів.
