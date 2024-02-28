Голова Єврокомісії пропонує спрямувати доходи від заморожених активів РФ на зброю для України

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Укрінформ.

Відповідну заяву вона зробила сьогодні, 28 лютого, на засіданні в Європейському парламенті в Страсбурзі.

"Прийшов час обговорити використання прибутку від нарахувань на заморожені російські активи, для спільної закупівлі військового обладнання для України", - наголосила фон дер Ляєн.

Вона додала: "Не може бути сильнішого символу та більшої користі для цих грошей, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя".

За словами президентки Єврокомісії, країни-члени проводять більш скоординовану політику для спільного замовлення зброї та боєприпасів. Зокрема, Європейський фонд оборони інвестує у розвиток сучасних оборонних спроможностей за ключовими напрямками: військово-морська та наземна сфери, повітряний бій та системи раннього попередження космічного базування, розвиток можливостей кіберзахисту тощо.

Фон дер Ляєн наголосила що Європейський фонд миру вже мобілізував 6,1 млрд євро для підтримки ЗСУ, включаючи постачання летального та нелетального військового обладнання та спорядження.

"Важливо, що ми зробили великий крок для збільшення наших спроможностей в оборонному виробництві. Наступного тижня ми оголосимо рішення про винагороду в межах програми ASAP (Програма ЄС щодо сприяння виробництву боєприпасів - ред.). Це фінансування дасть змогу майже подвоїти виробництво боєприпасів в Європі - до понад 2 млн на рік - вже до кінця 2025 року", - додала очільниця Єврокомісії.