Голова мінкульту Литви розкритикував заяву свого наступника, в якій той закликав таврувати російську культуру

Про це пише Delfi.

Майбутній міністр культури висловив думку, що литовські чиновники повинні відокремлювати культуру від політики і не таврувати росіян. За його словами, немає підстав суворо дистанціюватись від російської культури.

"У палиці два кінці. Ми чудово розуміємо, що російський народ - це не Кремль. Так чи інакше, вони були нашими сусідами протягом тисячоліть і, ймовірно, будуть нашими сусідами в майбутньому... Тому відразу затаврувати національність та їхню культуру я вважаю абсолютно неправильним, неадекватним, і політики не повинні так чинити", - зазначив Бірутіс.

За його словами, треба не лише знати тих, хто підтримує режим, а й говорити про тих росіян, які залишили РФ та "чинять опір". Бірутіс вважає, що "не можна ставити на всіх знак рівності".

Водночас Кайріс сподівається, що питання щодо російської культури не стане сигналом про зміну позиції Литви.

"Це не питання компетенції. Це питання світогляду. Світ змінився, а пан Бірутіс не встиг у ногу з часом... На мою думку, такі заяви - гра з вогнем. Дуже сподіваюся, що це не буде сигналом про зміну позиції Литви", - заявив чинний очільник мінкультури.