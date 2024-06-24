Головний монарх Люксембургу оголосив про плани зректися від трону
Великий герцог Люксембургу Анрі оголосив, що почне передачу повноважень синові Гійому в жовтні цього року
Про це повідомило France 24.
"Я хотів би повідомити вам, що я вирішив призначити принца Гійома заступником представника в жовтні. Я з усією любов’ю і впевненістю бажаю йому всього найкращого", - сказав Анрі у національному святковому зверненні.
Це почне перехід корони до його 42-річного сина Гійома..
Цей крок став несподіваним для громадськості, але прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден сказав, що деякий час його обговорювали за зачиненими дверима.
"Ми вже деякий час про це говоримо, і я вважаю, що на національному святі це був правильний момент, тому що Великий герцог є символом нашої нації", - сказав він.
Анрі прийняв корону у 2000 році після того, як його батько Жан зрікся престолу після 36-річного правління.
Люксембург має конституційну монархію з обмеженою роллю в уряді.
У 2008 році парламент позбавив монархію її законодавчої ролі після того, як Анрі, католик, відмовився підписати закон про евтаназію
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