"Готові до будь-якого розвитку подій": Гуменюк припустила, яких провокації можна очікувати з боку Придністров'я

Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник Наталя Гуменюк в етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі там не спостерігається ворожа активність. Навчально-методичну роботу підрозділи проводять регулярно. Вони підсилюють свої навички щодо роботи у складі штурмових груп. Це проводиться на навчальній базі, на основі тренувань. Військові навчання, які проголошують зараз, не несуть відповідної загрози. Можна припустити, що ймовірно, можуть бути задіяні провокації типу стрілянин в напрямку кордону. Але ми готові до будь-якого розвитку подій", - зазначила вона.

До зустрічі диверсійно-розвідувальних груп ми також готові, зазначила Гуменюк.

"Навіть якщо диверсійно-розвідувальні групи наважаться на провокації, застрягнуть у найближчій смузі. РФ зара використовує інформаційний простір, намагаючись тиснути на свідомість людей, просуваючи свої наративи. Але з цим ми також працюємо", - додала вона.

Ворожий ресурс, захований у "придністровську кишеню", ретельно відстежується з боку України, каже Гуменюк.

"Цей напрямок державного кордону з перших днів повномасштабного вторгнення Росії був максимально ущільнений, підвищена його захисна спроможність. Також посилена присутність додаткових підрозділів. Були перекриті переходи та пункти пропуску безпосередньо на напрямку невизнаного Придністров'я. Адже це найсприятливіший напрямок для руху техніки або дії диверсійно-розвідувальних груп", - сказала вона.