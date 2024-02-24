"Не помітили жодних ознак": в ISW оцінили ризики вторгнення в Україну з Придністров'я

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Українські офіційні особи заявили, що ймовірність наземного нападу Росії на Україну з території Придністров'я, проросійського сепаратистського регіону Молдови, є низькою після повідомлень про те, що влада Придністров'я може закликати або організувати референдум про приєднання до Росії 28 лютого.

Аналітики ISW наголошують, що не помітили жодних ознак того, що обмежене російське угруповання сил у Придністров’ї може спробувати провести наземні операції, які могли б загрожувати Україні.

Там додали, що не вважають, що це угруповання сил здатне почати значущу наземну операцію проти України.

Напередодні, 22 лютого, ISW оприлюднив попереджувальний прогноз і оцінив, що офіційні особи Придністров'я можуть закликати до проведення референдуму про приєднання до РФ для підтримки російських гібридних операцій, спрямованих на політичну і соціальну дестабілізацію Молдови. Проте це попередження стосувалося загрози для стабільності Молдови, а не ситуації в Україні.