"Не помітили жодних ознак": в ISW оцінили ризики вторгнення в Україну з Придністров'я
Угруповання російських військ, яке зараз зосереджене у невизнаному Придністров'ї, не становить військової загрози для України
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Українські офіційні особи заявили, що ймовірність наземного нападу Росії на Україну з території Придністров'я, проросійського сепаратистського регіону Молдови, є низькою після повідомлень про те, що влада Придністров'я може закликати або організувати референдум про приєднання до Росії 28 лютого.
Аналітики ISW наголошують, що не помітили жодних ознак того, що обмежене російське угруповання сил у Придністров’ї може спробувати провести наземні операції, які могли б загрожувати Україні.
Там додали, що не вважають, що це угруповання сил здатне почати значущу наземну операцію проти України.
Напередодні, 22 лютого, ISW оприлюднив попереджувальний прогноз і оцінив, що офіційні особи Придністров'я можуть закликати до проведення референдуму про приєднання до РФ для підтримки російських гібридних операцій, спрямованих на політичну і соціальну дестабілізацію Молдови. Проте це попередження стосувалося загрози для стабільності Молдови, а не ситуації в Україні.
- У Тирасполі на 28 лютого призначено "з'їзд депутатів усіх рівнів". Так звані придністровські політики не приховують, що на з’їзді йтиметься про Росію. Водночас посол України у Молдові Марко Шевченко заявив що, за його даними, питання приєднання Придністров'я до РФ наразі не стоїть на порядку денному.
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