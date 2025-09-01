Греція відмовилась надати Україні військові гарантії безпеки

Про це він сказав в інтерв'ю Real News.

Герапетрітіса запитали, чи, на його думку, інтенсивна дипломатична активність останніх тижнів призведе до закінчення війни в Україні та яким чином Греція сприятиме гарантіям безпеки.

"Після майже трьох з половиною років запеклого конфлікту позитивним є той факт, що спостерігається дипломатична активність. Однак ми ще не досягли того моменту, коли можна говорити про стійкий мир у найближчому майбутньому. Адже, крім очевидної необхідності діалогу для досягнення суттєвого прогресу, важливими є умови, за яких проводяться переговори, та запропоновані умови умиротворення", - відповів очільник МЗС Греції.

Він наголосив, що дискусії на цю тему повинні включати Україну, і підкреслив, що йдеться про агресивну війну, яка є порушенням міжнародного права та Статуту Організації Об'єднаних Націй. За його словами, Греція дотримується принципової позиції на користь міжнародного права.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну на міжнародних форумах і активно надаватимемо гуманітарну та фінансову допомогу, але не маємо наміру брати військову участь у гарантіях безпеки. Греція має великий міжнародний дипломатичний капітал, який у поєднанні зі стійкою економікою та посиленою обороною дозволяє нам мати авторитет і силу. Якщо хтось порахує наші міжнародні союзи та наш голос у міжнародних організаціях, він одразу зрозуміє, що я маю на увазі", - вказав Герапетрітіс.