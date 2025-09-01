Греція відмовилась надати Україні військові гарантії безпеки
Міністр закордонних справ Греції Георгос Герапетрітіс заявив, що країна не надаватиме Києву військові гарантії безпеки, утім, підтримуватиме Україну в інших напрямках
Про це він сказав в інтерв'ю Real News.
Герапетрітіса запитали, чи, на його думку, інтенсивна дипломатична активність останніх тижнів призведе до закінчення війни в Україні та яким чином Греція сприятиме гарантіям безпеки.
"Після майже трьох з половиною років запеклого конфлікту позитивним є той факт, що спостерігається дипломатична активність. Однак ми ще не досягли того моменту, коли можна говорити про стійкий мир у найближчому майбутньому. Адже, крім очевидної необхідності діалогу для досягнення суттєвого прогресу, важливими є умови, за яких проводяться переговори, та запропоновані умови умиротворення", - відповів очільник МЗС Греції.
Він наголосив, що дискусії на цю тему повинні включати Україну, і підкреслив, що йдеться про агресивну війну, яка є порушенням міжнародного права та Статуту Організації Об'єднаних Націй. За його словами, Греція дотримується принципової позиції на користь міжнародного права.
"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну на міжнародних форумах і активно надаватимемо гуманітарну та фінансову допомогу, але не маємо наміру брати військову участь у гарантіях безпеки. Греція має великий міжнародний дипломатичний капітал, який у поєднанні зі стійкою економікою та посиленою обороною дозволяє нам мати авторитет і силу. Якщо хтось порахує наші міжнародні союзи та наш голос у міжнародних організаціях, він одразу зрозуміє, що я маю на увазі", - вказав Герапетрітіс.
- Раніше премʼєр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс зробив пропозицію щодо відновлення України, зокрема одеської портової інфраструктури, зруйнованої внаслідок російських обстрілів.
