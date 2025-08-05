Греція запропонувала ініціативу з відновлення України, зокрема портової інфраструктури Одеси, - Зеленський

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами телефонної розмови з грецьким прем'єром.

"Координуємо наші кроки та шукаємо можливості, щоб дати більше захисту українцям", - зазначив Зеленський.

Він розповів, що говорив з Міцотакісом зокрема про зміцнення спроможностей протиповітряної оборони України, адже, за словами українського лідера, це дуже важливо саме зараз, коли Росія завдає все більш жорстоких ударів по Україні.

"Розповів про новий інструмент щодо закупівлі американської зброї, який ми реалізуємо спільно з країнами – членами НАТО. Внесок кожної держави реально може зробити наших воїнів сильнішими", - додав президент.

Водночас прем'єр-міністр Греції зробив пропозицію щодо відновлення України, зокрема портової інфраструктури Одеси, та розбудови транспортно-логістичних коридорів у регіоні Південно-Східної Європи.

"Домовилися, що наші команди працюватимуть над її реалізацією. Дякую за таку рішучу підтримку України та готовність робити більше", - резюмував Зеленський.