Грецькі журналісти оголосили 24-годинний страйк через низькі зарплати
Найбільша профспілка журналістів Греції, Спілка журналістів афінських щоденних газет (ESIEA), у вівторок оголосила 24-годинний страйк у всіх секторах ЗМІ
Про це повідомляє ESIEA.
Страйк оголошено з 5 ранку у вівторок до 5 ранку середи. ESIEA заявила, що виступає проти "анархічних умов праці та дуже низької оплати праці".
У заяві профспілки сказано, що відмова роботодавців приватного сектору починати розробку колективних трудових договорів "призвела до того, що працівники отримують мізерну заробітну плату".
Зарплати, як стверджують, є "недостатніми для задоволення основних сімейних та особистих потреб... що знищує сімейні доходи".
Профспілка заявила, що низька заробітна плата створює тиск на журналістику і журналістів і, зрештою, на надійну та безкоштовну інформацію, яка, на її думку, є "наріжним каменем демократичного функціонування".
Все більша інфляція загострила проблему, а афінська тижнева газета To Vima підрахувала, що за останні два роки ціни зросли приблизно на 37%.
Страйк ЗМІ відбувається за день до 24-годинної демонстрації GSEE, Загальної конфедерації робітників Греції. Ця профспілка вимагає підвищення заробітної плати, повернення до колективних договорів і заходів проти зростання вартості життя.
Очікують, що акція GSEE в основному торкнеться громадського транспорту, включно з поїздами та поромами, а участь працівників у страйках у цьому секторі "зазвичай від високого до загального".
- Німецька профспілка машиністів GDL провела у березні 20-годинний страйк щодо заробітної плати із залізничним оператором Deutsche Bahn.
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