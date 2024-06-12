Група кораблів ВМС Росії увійшла в порт Куби

Про це повідомляють CNN і "Голос Америки".

Зазначено, що попри заяви Куби й США щодо безпеки, оглядачі вважають: Росія такими діями прагне продемонструвати свої сили на тлі зростання напруженості щодо війни в Україні.

У порт Гавани першими увійшли паливне судно "Академік Пашин" і буксир "Микола Чикер". Далі прибувають фрегат ВМС РФ "Адмірал Горшков" і атомний підводний човен "Казань", які, за словами міноборони РФ, провели ракетні навчання в Атлантичному океані на шляху до Куби.

"Це найбільша демонстрація сили росіянами з їх давнім союзником Кубою за багато років. Судна здійснять п’ятиденний офіційний візит на Карибський острів – демонстрацію російської сили всього в 90 милях від Флориди, оскільки напруга між США і Росією зростає через війну в Україні", - пише CNN.

Водночас у США вважають, що підводний човень "Казань" не має на борту ядерної зброї.

Російське дипломатичне джерело повідомило виданню, що кубинці матимуть змогу відвідувати фрегат "Адмірал Горшков" після того, як прибудуть кораблі. Їм буде дозволено оглядати його протягом трьох днів по 4 години.