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Головна Світ Росія відправила військові кораблі до Куби для навчань поблизу США

Росія відправила військові кораблі до Куби для навчань поблизу США

6 червня, 2024 четвер
22:48
Світ Куба

Російська Федерація відправила свої військові кораблі на Кубу для проведення навчань. Вони мають прибути до Гавани наступного тижня

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Куба зауважує, що російські кораблі не є загрозою для регіону й не несуть ядерної зброї.

"Цей візит відповідає історичним дружнім відносинам між Кубою і Російською Федерацією і строго відповідає міжнародним правилам", - заявили у МЗС Куби.

Інформаційне агентство підкреслює, що Республіка Куба оголосила прибуття російських кораблів наступного дня після того, як офіційний американський представник повідомив про плани РФ відправити бойові кораблі для військово-морських навчань у Карибський регіон.

"Напруженість між Сполученими Штатами та Росією зросла після вторгнення Росії в Україну в 2022 році, а російські військово-морські дії – хоча й регулярні в Атлантиці – посилилися через підтримку США Україною. Сполучені Штати, однак, не вважають очікуване прибуття невеликої кількості літаків і кораблів загрозливим", - йдеться в матеріалі.

Водночас зазначається, що США стежитимуть за навчаннями кораблів РФ.

  • 13 квітня стало відомо, що колишнього дипломата США Віктора Мануеля Рошу відправлять на 15 років за ґрати після того, як він зізнався у шпигунстві на користь Куби. Міністерство юстиції Штатів назвало цю справу однією з наймасштабніших і найтриваліших кампаній проникнення в американський уряд.
Теги:
Росія
військові
Куба
США
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