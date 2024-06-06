Росія відправила військові кораблі до Куби для навчань поблизу США

Про це повідомляє Reuters.

Куба зауважує, що російські кораблі не є загрозою для регіону й не несуть ядерної зброї.

"Цей візит відповідає історичним дружнім відносинам між Кубою і Російською Федерацією і строго відповідає міжнародним правилам", - заявили у МЗС Куби.

Інформаційне агентство підкреслює, що Республіка Куба оголосила прибуття російських кораблів наступного дня після того, як офіційний американський представник повідомив про плани РФ відправити бойові кораблі для військово-морських навчань у Карибський регіон.

"Напруженість між Сполученими Штатами та Росією зросла після вторгнення Росії в Україну в 2022 році, а російські військово-морські дії – хоча й регулярні в Атлантиці – посилилися через підтримку США Україною. Сполучені Штати, однак, не вважають очікуване прибуття невеликої кількості літаків і кораблів загрозливим", - йдеться в матеріалі.

Водночас зазначається, що США стежитимуть за навчаннями кораблів РФ.