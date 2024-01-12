Група українських моряків перебуває у полоні єменських хуситів, - Зеленський
У полоні в хуситів перебуває четверо українських моряків. Україна працює над їх звільненням
Про це заявив Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.
"Зараз четверо наших моряків перебувають у полоні в хуситів", - повідомив Зеленський.
Він наголосив, що Україна буде працювати над їх поверненням.
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