Група українських моряків перебуває у полоні єменських хуситів, - Зеленський

Про це заявив Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

"Зараз четверо наших моряків перебувають у полоні в хуситів", - повідомив Зеленський.

Він наголосив, що Україна буде працювати над їх поверненням.