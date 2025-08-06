Грузинську журналістку засудили до 2 років вʼязниці за ляпас поліцейському під час протестів
У Грузії засудили журналістку Мзію Агломабелі до двох років за ґратами через те, що та дала ляпас поліцейському під час акцій протесту на початку 2025 року
Про це пише "Ехо Кавказу".
Спочатку Агломабелі висунули звинувачення за "напад на поліцейського чи іншого представника влади", за що їй загрожувало від 4 до 7 років вʼязниці.
Згодом їй перекваліфікували звинувачення за статтею про "опір, погроза або насильство щодо особи, яка охороняє громадський порядок, або іншого представника влади".
11 січня 2025 року Мзію Агломабелі затримали в Батумі під час проєвропейської акції в адміністративному порядку. Через декілька годин після звільнення її знову затримали в кримінальній справі та пред'явили звинувачення в "нападі на співробітника поліції" після того, як вона, за версією слідства, вдарила по щоці начальника батумської поліції Іраклія Дгебуадзе.
"Дгебуадзе в суді заявив, що після удару відчув біль, а його щока почервоніла. У свою чергу, Мзія Амаглобелі стверджує, що саме він образив її і плюнув їй в обличчя, після чого вона інстинктивно відреагувала. За словами захисту, у справі відсутні об'єктивні докази вини журналістки, а звинувачення має політично мотивований характер", – пише видання.
- Раніше одного з лідерів грузинської "Коаліції за зміни" Зураба Джапарідзе взяли під варту за невиконання вимог тимчасової слідчої комісії парламенту. Суддя Тбіліського міського суду замінив на арешт обраний раніше запобіжний захід у формі застави.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.36 Купівля 41.36Продаж 41.88
- EUR Купівля 47.87Продаж 48.53
- Актуальне
- Важливе