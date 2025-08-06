Грузинську журналістку засудили до 2 років вʼязниці за ляпас поліцейському під час протестів

Про це пише "Ехо Кавказу".

Спочатку Агломабелі висунули звинувачення за "напад на поліцейського чи іншого представника влади", за що їй загрожувало від 4 до 7 років вʼязниці.

Згодом їй перекваліфікували звинувачення за статтею про "опір, погроза або насильство щодо особи, яка охороняє громадський порядок, або іншого представника влади".

11 січня 2025 року Мзію Агломабелі затримали в Батумі під час проєвропейської акції в адміністративному порядку. Через декілька годин після звільнення її знову затримали в кримінальній справі та пред'явили звинувачення в "нападі на співробітника поліції" після того, як вона, за версією слідства, вдарила по щоці начальника батумської поліції Іраклія Дгебуадзе.

"Дгебуадзе в суді заявив, що після удару відчув біль, а його щока почервоніла. У свою чергу, Мзія Амаглобелі стверджує, що саме він образив її і плюнув їй в обличчя, після чого вона інстинктивно відреагувала. За словами захисту, у справі відсутні об'єктивні докази вини журналістки, а звинувачення має політично мотивований характер", – пише видання.