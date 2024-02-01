"Імперські амбіції Путіна ще не вичерпуються": Пісторіус заявив, що потрібно допомагати Україні та забезпечити бундесвер
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що окрім підтримки України ФРН має посилювати і власну обороноздатність через "імперські амбіції Путіна"
Про це він сказав під час виступу в бундестазі в ході дебатів навколо проєкту бюджету на 2024 рік, повідомляє Укрінформ.
"Я переконаний, що імперські претензії Путіна ще далеко не вичерпуються. Путін продовжить і надалі з усіма засобами насильства збільшувати вплив Росії, змінювати кордони. Тому ми повинні продовжувати підтримувати наших українських друзів", - заявив Пісторіус.
Також міністр оборони зазначив, що ФРН тривалий час надає "надзвичайно велику підтримку Україні", цього року це більше половини того, що надають решта країн ЄС разом.
"Ми залишаємося найпотужнішим і найнадійнішим підтримувачем України", - підкреслив глава німецького міноборони.
Він наголосив що разом із підтримкою України треба "забезпечити потреби бундесверу".
"Ми потребуємо сильного бундесверу, який може стримувати. Тільки так ми можемо запобігти найгіршому. Не допустити війну можна лише якщо до неї готуєшся", - сказав політик, додавши, що безпеки "за нульовим тарифом" не буває.
Пісторіус підкреслив, що "вперше за десятиріччя Німеччина з бюджетом на 2024 рік виконає зобов’язання в рамках НАТО довести витрати на оборону до 2,1% від ВВП".
Збільшення витрат на оборону до максимальної в історії нинішнього бундесверу суми, за його словами, є чітким сигналом того, що Німеччина серйозно сприймає безпеку та оборону.
- 16 грудня Пісторіус заявив, що європейським країнам слід забезпечити кращу обороноздатність, адже до кінця десятиліття можуть з'явитися нові військові загрози.
- 31 січня Німеччина надала черговий пакет військової допомоги Україні. У ньому серед іншого понад 1 тис. артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.
- 31 січня стало відомо, що бундесвер планує підготувати 10 тис. українських військовослужбовців ЗСУ в рамках навчальної місії ЄС EUMAM.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.6 Купівля 37.6Продаж 38.18
- EUR Купівля 40.81Продаж 41.71
- Актуальне
- Важливе