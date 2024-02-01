"Імперські амбіції Путіна ще не вичерпуються": Пісторіус заявив, що потрібно допомагати Україні та забезпечити бундесвер

Про це він сказав під час виступу в бундестазі в ході дебатів навколо проєкту бюджету на 2024 рік, повідомляє Укрінформ.

"Я переконаний, що імперські претензії Путіна ще далеко не вичерпуються. Путін продовжить і надалі з усіма засобами насильства збільшувати вплив Росії, змінювати кордони. Тому ми повинні продовжувати підтримувати наших українських друзів", - заявив Пісторіус.

Також міністр оборони зазначив, що ФРН тривалий час надає "надзвичайно велику підтримку Україні", цього року це більше половини того, що надають решта країн ЄС разом.

"Ми залишаємося найпотужнішим і найнадійнішим підтримувачем України", - підкреслив глава німецького міноборони.

Він наголосив що разом із підтримкою України треба "забезпечити потреби бундесверу".

"Ми потребуємо сильного бундесверу, який може стримувати. Тільки так ми можемо запобігти найгіршому. Не допустити війну можна лише якщо до неї готуєшся", - сказав політик, додавши, що безпеки "за нульовим тарифом" не буває.

Пісторіус підкреслив, що "вперше за десятиріччя Німеччина з бюджетом на 2024 рік виконає зобов’язання в рамках НАТО довести витрати на оборону до 2,1% від ВВП".

Збільшення витрат на оборону до максимальної в історії нинішнього бундесверу суми, за його словами, є чітким сигналом того, що Німеччина серйозно сприймає безпеку та оборону.