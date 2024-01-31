БТР, артснаряди, ракета IRIS-T: Німеччина надала черговий пакет військової допомоги Україні
Німеччина надала черговий пакет військової допомоги Україні. У ньому серед іншого понад 1 тис. артилерійських боєприпасів калібру 155 мм
Повний перелік оприлюднено на сайті федерального уряду.
Окрім артснарядів, до пакета увійшли:
- 24 бронетранспортери (раніше вже було передано стільки ж),
- 4 автомобілі багатоцільового призначення на гусеничному ходу Bandvagn 206 (BV206) (раніше ЗСУ отримали таких 69),
- 1 мостоукладальник BIBER із запчастинами (вже використовуються 14 одиниць),
- 3 танки для розмінування WISENT 1 (загалом Україна має таких 19),
- 14 спецпристроїв на танки для розмінування (раніше було передано 11).
Також ФРН передала Україні ракету для системи ППО IRIS-T, систему проти морських мін, систему відеоспостереження Satcom, 4 автомобілі для прикордонників, 450 ланцюгів протиковзання (на автомобілі) та 194 тис. сухпайків для військовослужбовців.
- Напередодні Енергоатом повідомив, що Німеччина передала Україні обладнання, яке дасть змогу модернізувати системи фізичного захисту Рівненської та Південноукраїнської АЕС, на суму €14, 6 млн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.64 Купівля 37.64Продаж 38.2
- EUR Купівля 40.82Продаж 41.7
- Актуальне
- Важливе