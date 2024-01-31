БТР, артснаряди, ракета IRIS-T: Німеччина надала черговий пакет військової допомоги Україні

Повний перелік оприлюднено на сайті федерального уряду.

Окрім артснарядів, до пакета увійшли:

24 бронетранспортери (раніше вже було передано стільки ж),

4 автомобілі багатоцільового призначення на гусеничному ходу Bandvagn 206 (BV206) (раніше ЗСУ отримали таких 69),

1 мостоукладальник BIBER із запчастинами (вже використовуються 14 одиниць),

3 танки для розмінування WISENT 1 (загалом Україна має таких 19),

14 спецпристроїв на танки для розмінування (раніше було передано 11).

Також ФРН передала Україні ракету для системи ППО IRIS-T, систему проти морських мін, систему відеоспостереження Satcom, 4 автомобілі для прикордонників, 450 ланцюгів протиковзання (на автомобілі) та 194 тис. сухпайків для військовослужбовців.