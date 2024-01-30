Німеччина надала обладнання для модернізації захисту двох українських АЕС на €14,6 млн

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

Петро Котін, в.о. голови правління компанії, зустрівся із послом Німеччини в Україні Мартіном Єгером та обговорив співробітництво МЗС ФРН та Енергоатома.

"Співробітництво між АТ "НАЕК "Енергоатом" та міністерством закордонних справ ФРН триває з 2015 року. Зокрема, Німеччина підтримує Україну в модернізації систем фізичного захисту наших атомних електростанцій і поставила відповідне обладнання на Рівненську та Південноукраїнську АЕС сумарно на 14,6 млн євро", - йдеться у повідомленні.

Сторони обговорили ситуацію на тимчасово окупованій російськими окупантами Запорізькій АЕС. За словами німецького дипломата, ФРН продовжуватиме слідкувати за ситуацією на атомній електростанції.

Єгер також заявив, його Німеччина продовжуватиме співпрацювати з Україною та зауважив, що ФРН готова до розширення партнерства.