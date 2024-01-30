Німеччина надала обладнання для модернізації захисту двох українських АЕС на €14,6 млн
Німеччина передала Україні обладнання, яке дозволить модернізувати системи фізичного захисту Рівненської та Південноукраїнської АЕС, на суму €14, 6 млн
Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".
Петро Котін, в.о. голови правління компанії, зустрівся із послом Німеччини в Україні Мартіном Єгером та обговорив співробітництво МЗС ФРН та Енергоатома.
"Співробітництво між АТ "НАЕК "Енергоатом" та міністерством закордонних справ ФРН триває з 2015 року. Зокрема, Німеччина підтримує Україну в модернізації систем фізичного захисту наших атомних електростанцій і поставила відповідне обладнання на Рівненську та Південноукраїнську АЕС сумарно на 14,6 млн євро", - йдеться у повідомленні.
Сторони обговорили ситуацію на тимчасово окупованій російськими окупантами Запорізькій АЕС. За словами німецького дипломата, ФРН продовжуватиме слідкувати за ситуацією на атомній електростанції.
Єгер також заявив, його Німеччина продовжуватиме співпрацювати з Україною та зауважив, що ФРН готова до розширення партнерства.
- 30 січня повідомлялося, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) 19-28 січня провело інспекцію на Південноукраїнській атомній електростанції.
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