Німеччина планує провести навчання для 10 тис. українських військових у 2024 році
Бундесвер планує підготувати 10 тис. українських військовослужбовців ЗСУ в рамках навчальної місії ЄС EUMAM
Про це заявив державний секретар оборони Німеччини Сємтьє Меллер у Брюсселі, пише RP Online.
Він розповів, що Бундесвер проводить тренування ЗСУ, зокрема, на системі протиповітряної оборони Patriot, самохідній гаубиці 2000, бойовій машині піхоти Marder та основних бойових танках Leopard 1 і Leopard 2. Водночас є можливість пройти курси з підготовки військового керівництва та медичного сектору.
Спочатку планувалося підготувати до 15 тис. військовослужбовців ЗСУ в Німеччині, Польщі та інших країнах ЄС. Пізніше мета була збільшена до 30 тис., а потім - до 40 тис. Зазначено, що збройні сили ФРН підготували 10 тис. українських захисників.
Відповідно до даних німецького оборонного відомства, у місії нещодавно брали участь близько 1500 членів Бундесверу.
Сємтьє наголосив, ФРН й надалі підтримуватиме Україну та нагадав: близько 40 тис. українських військових вже пройшли підготовку в європейських країнах у рамках місії EUMAM. Це рішення у листопаді 2022 року ухвалили міністри закордонних справ країн Євросоюзу.
- 31 січня стало відомо, що Німеччина надала черговий пакет військової допомоги Україні. У ньому серед іншого понад 1 тис. артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.
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