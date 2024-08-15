Індія закликала своїх громадян виїхати з трьох областей РФ
Індія закликала своїх громадян покинути Брянську, Курську та Білгородську області Росії у зв'язку з операцією Сил оборони України
Про це йдеться в заяві посольства Індії у РФ.
"Зважаючи на нещодавні інциденти з безпекою в Брянській, Білгородській та Курській областях, громадянам Індії рекомендовано вжити необхідних заходів обережності та тимчасово виїхати за межі цих регіонів", - йдеться у заяві.
Крім цього, якщо в будь-якого громадянина Індії або студента з'явилися проблеми, він може зв’язатися з посольством телефоном або поштою, яку зазначили в документі.
- Мінреінтеграції запустило гарячу лінію для жителів Курської області, які хочуть евакуюватися в Україну.
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