Індія закликала своїх громадян виїхати з трьох областей РФ

Про це йдеться в заяві посольства Індії у РФ.

"Зважаючи на нещодавні інциденти з безпекою в Брянській, Білгородській та Курській областях, громадянам Індії рекомендовано вжити необхідних заходів обережності та тимчасово виїхати за межі цих регіонів", - йдеться у заяві.

Крім цього, якщо в будь-якого громадянина Індії або студента з'явилися проблеми, він може зв’язатися з посольством телефоном або поштою, яку зазначили в документі.