Іран має намір розгорнути свої війська в Лівані
У суботу, 28 вересня 2024 року, заступник міністра закордонних справ Ірану аятола Мохаммад Хасан Ахтарі повідомив про наміри Тегерана розпочати найближчими днями реєстрацію добровольців для потенційного військового розгортання в Лівані
Про це повідомляє NBC.
За словами Ахтарі, після завершення реєстраційної кампанії та отримання відповідних дозволів Іран розгляне можливість направлення військ до Лівану та на Голанські висоти.
"Після публічної реєстрації офіційні особи неодмінно дадуть дозвіл на розгортання військ у Лівані та на Голанських висотах", - зазначив він.
Крім того, очільник іранського зовнішньополітичного відомства натякнув на потенційну військову конфронтацію з Ізраїлем.
"Ми можемо відправити війська до Лівану для боротьби проти Ізраїлю, так само як ми це зробили в 1981 році", - зауважив він.
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У вівторок, 27 вересня, речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті. Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли.
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