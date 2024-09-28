Іран має намір розгорнути свої війська в Лівані

Про це повідомляє NBC.

За словами Ахтарі, після завершення реєстраційної кампанії та отримання відповідних дозволів Іран розгляне можливість направлення військ до Лівану та на Голанські висоти.

"Після публічної реєстрації офіційні особи неодмінно дадуть дозвіл на розгортання військ у Лівані та на Голанських висотах", - зазначив він.

Крім того, очільник іранського зовнішньополітичного відомства натякнув на потенційну військову конфронтацію з Ізраїлем.

"Ми можемо відправити війська до Лівану для боротьби проти Ізраїлю, так само як ми це зробили в 1981 році", - зауважив він.