Іран розпочав будівництво четвертого в країні ядерного реактора
Ісламська Республіка Іран почала будівництво фундаменту для ядерного реактора в місті Ісфахан, який стане четвертим у країні
Про це повідомив голова Організації з атомної енергії Ірану Мохаммад Есламі, пише Агенство новин Ісламської республіки.
Есламі додав, що дослідницький реактор потужністю 10 мегаватів в Ісфахані стане четвертим ядерним реактором Ірану в регіоні.
Він також сказав, що плани щодо нового реактора в Ісфахані виникли минулого року.
За його словами, другий етап проєкту розпочався в понеділок – залили бетон для фундамента реактора.
За словами Есламі, дослідницький реактор будується для створення потужного джерела нейтронів з високим потоком нейтронів для різноманітних застосувань.
Есламі сказав, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) назвало центр ядерних досліджень в Ісфахані одним із об’єктів, присвячених навчальним цілям, додавши, що Іран використовує центр для надання допомоги іранським академічним центрам і для навчання людей.
Керівник Організації з атомної енергії Ірану відвідав ядерний майданчик в Ісфахані, щоб взяти участь у церемонії відкриття установки з виробництва гексафториду телуру (TeF6), який є стабільним радіоізотопом, що використовується в медичних діагностичних і терапевтичних цілях.
- У кінці грудня в МАГАТЕ заявили, що Іран збільшив виробництво збагаченого урану до кількості, потрібної для створення ядерної зброї.
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