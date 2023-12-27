Іран збільшив виробництво збагаченого урану до кількості, потрібної для створення ядерної зброї, - МАГАТЕ

Про це повідомляє Reuters.

Іран збагачує уран до 60%, що наближається до приблизно 90%, необхідних для виробництва зброї, на своєму пілотному заводі зі збагачення палива у розгалуженому комплексі в місті Натанз і на заводі "Фордо" у горах.

За даними Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), до уповільнення темпів роботи ці заводи збагачували уран до 60% зі швидкістю близько 3 кг на місяць.

"Агентство підтверджує, що з кінця листопада 2023 року швидкість, з якою Іран виробляє уран, збагачений до 60% за U-235, на цих двох об'єктах разом узятих, зросла приблизно до 9 кг на місяць", - йдеться у звіті.

Згідно з теоретичним визначенням МАГАТЕ, близько 42 кг урану, збагаченого до 60% є кількістю, за якої не можна виключити створення з нього ядерної бомби.

Багато дипломатів вважали, що уповільнення, яке почалося в червні, стало результатом таємних переговорів між США та Іраном, які призвели до звільнення американських громадян, утримуваних в Ірані на початку цього року.

Іран вже має достатньо урану, збагаченого до 60%, за умови подальшого збагачення, для створення трьох ядерних бомб, згідно з теоретичним визначенням МАГАТЕ, і ще більшої кількості при нижчих рівнях збагачення. При цьому Іран заперечує, що прагне створити ядерну зброю.

Інспектори МАГАТЕ вперше помітили зміну у виробництві на Фордо 25 листопада, після чого Іран заявив, що зміна відбулася 22 листопада, і що темпи виробництва там повертаються до рівня, який був до уповільнення, йдеться у звіті.

У агенстві спостерігали збільшення рівня виробництва в Натанзі 27 листопада, додається у звіті. Потім МАГАТЕ перевірило обсяги виробництва в Натанзі 19 грудня і на "Фордо" 24 грудня.