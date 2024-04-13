Іран захопив ізраїльський контейнеровоз, який прямував до Індії

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

За даними сайту відстеження суден Marine Traffic, корабель прямував через Перську затоку у напрямку Індії.

На борту судна перебували 20 філіппінців.

У іранських державних ЗМІ заявили, що судно захопила Революційна гвардія Ірану, стверджуючи, що воно "пов'язане з Ізраїлем" і що його перевозять до територіальних вод Ірану.

Згідно з повідомленням, гелікоптер спецназу ВМС ІРІ сів на борт судна, в результаті чого його було захоплено.

На відео, яке, як повідомляється, потрапило в руки Associated Press, гелікоптер здійснив напад на судно поблизу Ормузької протоки. Представник близькосхідного оборонного відомства заявив агентству, що за цим нападом стоїть Іран.

За повідомленням Морського торговельного відомства Великої Британії (UKMTO), судно було захоплене "регіональною владою", не конкретизуючи, якою саме, за 92 км на північний схід від Фуджейри в ОАЕ.

Представник американського оборонного відомства заявив, що "ми знаємо про ситуацію, про що повідомляє UKMTO, і ми стежимо за цим", але не підтвердив і не спростував назву судна, відповідаючи на питання, чи було це судно MSC Aries.