Ірландія прийняла 109 тис. українців з початку повномасштабної війни, - премʼєр Гарріс

Про це заявив премʼєр-міністр країни Саймон Гарріс на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві,- передає Укрінформ.

"Ірландія завжди буде підтримувати людей з України. За нашими даними, 109 тисяч українців приїхали до Ірландії. Це приблизно 2% нашого населення", - сказав Гарріс.

За його словами, ірландський уряд регулярно переглядає свою підтримку шукачів притулку та біженців. Премʼєр також наголосив, що для українців в Ірландії незмінними залишаються "право на працю, їжу та житло".