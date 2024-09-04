Ірландія прийняла 109 тис. українців з початку повномасштабної війни, - премʼєр Гарріс
Від початку повномасштабного вторгнення Росії 109 тис. українських біженців прибули в Ірландію
Про це заявив премʼєр-міністр країни Саймон Гарріс на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві,- передає Укрінформ.
"Ірландія завжди буде підтримувати людей з України. За нашими даними, 109 тисяч українців приїхали до Ірландії. Це приблизно 2% нашого населення", - сказав Гарріс.
За його словами, ірландський уряд регулярно переглядає свою підтримку шукачів притулку та біженців. Премʼєр також наголосив, що для українців в Ірландії незмінними залишаються "право на працю, їжу та житло".
- У середу, 4 вересня, президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс уклали двосторонню угоду про підтримку України та співробітництво між двома державами.
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