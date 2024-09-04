Прем'єр Ірландії Гарріс прибув до Києва

Про це повідомляє RTE.



"Сьогодні вранці до Київщини прибув Саймон Гарріс. Сьогодні він проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським та представниками гуманітарних організацій", – йдеться у повідомленні.



Журналіст RTE також опублікував відео прибуття політика на залізничний вокзал Києва.

Taoiseach Simon Harris arrived in Kyiv Oblast this morning. He will hold talks with Ukrainian President Volodymyr Zelensky later today and officials from humanitarian aid organisations — @rtenews pic.twitter.com/j10hiCc0gA — Liam Nolan (@liamnolanRTE) September 4, 2024





Зазначається, що Зеленський і Гарріс обговорять війну Росії проти України, підтримку Євросоюзу і заявку Києва на приєднання до ЄС.



Візит ірландського прем'єра відбувається після вчорашнього російського ракетного удару по Полтаві, в результаті якого загинула щонайменше 51 людина.



"Військовий удар Росії та вбивство десятків людей у Полтаві у вівторок є жахливим нагадуванням про загрозу, з якою Україна стикається щодня. Ми висловлюємо своє обурення та співчуття родинам загиблих", - заявив Гарріс перед візитом до України.



Очікується, що сьогодні Гарріс і Зеленський підпишуть меморандум про взаєморозуміння щодо нової двосторонньої угоди між Ірландією та Україною.



Гарріс зазначив, що двостороння угода між Ірландією та Україною "дає зрозуміти, що цінності України є нашими цінностями, і ми будемо підтримувати хоробрий народ України стільки, скільки буде потрібно".



Крім того, RTE повідомляє, що ірландський посадовець оголосить про новий пакет фінансування у розмірі 36 млн євро від Irish Aid для партнерських організацій.



Прем'єр також зустрінеться зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем, а також з представниками гуманітарних агенцій, щоб обговорити питання повернення незаконно переміщених українських дітей з Росії та Білорусі.