Прем'єр Ірландії Гарріс прибув до Києва
У середу, 4 вересня, прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс прибув з офіційним візитом до України. У столиці він має провести переговори з президентом Володимиром Зеленським
Про це повідомляє RTE.
"Сьогодні вранці до Київщини прибув Саймон Гарріс. Сьогодні він проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським та представниками гуманітарних організацій", – йдеться у повідомленні.
Журналіст RTE також опублікував відео прибуття політика на залізничний вокзал Києва.
Зазначається, що Зеленський і Гарріс обговорять війну Росії проти України, підтримку Євросоюзу і заявку Києва на приєднання до ЄС.
Візит ірландського прем'єра відбувається після вчорашнього російського ракетного удару по Полтаві, в результаті якого загинула щонайменше 51 людина.
"Військовий удар Росії та вбивство десятків людей у Полтаві у вівторок є жахливим нагадуванням про загрозу, з якою Україна стикається щодня. Ми висловлюємо своє обурення та співчуття родинам загиблих", - заявив Гарріс перед візитом до України.
Очікується, що сьогодні Гарріс і Зеленський підпишуть меморандум про взаєморозуміння щодо нової двосторонньої угоди між Ірландією та Україною.
Гарріс зазначив, що двостороння угода між Ірландією та Україною "дає зрозуміти, що цінності України є нашими цінностями, і ми будемо підтримувати хоробрий народ України стільки, скільки буде потрібно".
Крім того, RTE повідомляє, що ірландський посадовець оголосить про новий пакет фінансування у розмірі 36 млн євро від Irish Aid для партнерських організацій.
Прем'єр також зустрінеться зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем, а також з представниками гуманітарних агенцій, щоб обговорити питання повернення незаконно переміщених українських дітей з Росії та Білорусі.
- 13 липня президент України Зеленський вже зустрічався з прем'єром Ірландії Гаррісом. Вони обговорили співпрацю у низці сфер, а також посилення уваги до проблеми депортованих Росією дітей.
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