Італія виділила €13 млн для Фонду енергетичної підтримки України
У вівторок, 31 грудня, міністерство закордонних справ Італії оголосило про виділення 13 млн євро для Фонду енергетичної підтримки України
Про це йдеться на сайті відомства.
Кошти були виділені за дорученням міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні.
"У час, коли атаки на енергетичну інфраструктуру України посилюються, це рішення є значним кроком у зусиллях з відновлення енергетичних систем, пошкоджених внаслідок конфлікту. Внесок Італії - один з найбільш значних внесків однієї країни - допоможе стабілізувати постачання електроенергії для мільйонів постраждалих від війни українців у цей складний час", - йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що цим внеском Італія "підтверджує свою постійну підтримку стійкості енергетичного сектору України", в тому числі з огляду на Конференцію з відновлення України, яка відбудеться в Римі в липні наступного року.
"Ще до останньої хвилі атак енергетичному сектору України було завдано значної шкоди, що робить міжнародну підтримку ще більш нагальною. Пожертва Італії є свідченням глобальної солідарності та підкреслює беззаперечну важливість Фонду у наданні своєчасної та ефективної допомоги енергетичному сектору України", - додали в італійському міністерстві закордонних справ.
- У понеділок, 23 грудня, уряд Італії підтримав продовження дозволу на постачання Україні військової допомоги.
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