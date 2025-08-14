Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Італія запроваджує штраф у розмірі $21 тис. за викидання сміття з авто

Італія запроваджує штраф у розмірі $21 тис. за викидання сміття з авто

Дар'я Тарасова
14 серпня, 2025 четвер
12:03
Італія вводить суворі покарання для всіх, хто викидає сміття з транспортного засобу, причому штрафи поширюються як на місцевих жителів, так і на гостей

Про це повідомляє DPA.

Згідно з постановою, яка набуває чинності в суботу, 16 серпня, водії можуть бути оштрафовані на суму до 18 тис. євро ($21 тис.) за викидання пакета зі сміттям з вікна автомобіля на вулицю чи узбіччя.

Штрафи застосовуються незалежно від того, чи автомобіль нерухомий чи рухається. За дрібні предмети, такі як серветки, пластикові пляшки або недопалки, може загрожувати штраф до 1188 євро.

Якщо водії викидають сміття в заповіднику чи іншій охоронюваній зоні, вони також можуть втратити водійські права або бути засуджені до тюремного ув'язнення.

Крім того, правопорушників більше не потрібно буде ловити на місці злочину поліцією, оскільки достатньо буде, якщо правопорушення буде зафіксовано однією з численних камер спостереження, встановлених по всій Італії.

В Італії сміття часто просто викидають на вулиці, як у міських районах, так і на сільських дорогах та автомагістралях. У деяких місцях, зокрема в популярних туристичних районах, вулиці нагадують сміттєзвалища.

 

Новини
Суспільство
Італія
сміття
