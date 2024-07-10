Італія збільшить допомогу Україні до €1,7 млрд

Це зобовʼязалася зробити премʼєр-міністерка Італії Джорджія Мелоні на Вашингтонському саміті НАТО, повідомляє Corriere della Sera.

Зазначено, що італійські €1,7 млрд будуть часткою допомоги НАТО в €40 млрд, які Альянс обіцяє Києву.

Водночас у перший рік повномасштабної війни Рим пообіцяв передавати Україні близько €1,2 млн військової допомоги щороку.

Також у повідомленні йдеться, що 40-мільярдна допомога НАТО Києву охоплюватиме внески США, а ще €20 млрд нададуть країни-члени ЄС.