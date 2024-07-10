Італія збільшить допомогу Україні до €1,7 млрд
У 2025 році Італія збільшить військову допомогу Україні - вона має становити €1,7 млрд
Це зобовʼязалася зробити премʼєр-міністерка Італії Джорджія Мелоні на Вашингтонському саміті НАТО, повідомляє Corriere della Sera.
Зазначено, що італійські €1,7 млрд будуть часткою допомоги НАТО в €40 млрд, які Альянс обіцяє Києву.
Водночас у перший рік повномасштабної війни Рим пообіцяв передавати Україні близько €1,2 млн військової допомоги щороку.
Також у повідомленні йдеться, що 40-мільярдна допомога НАТО Києву охоплюватиме внески США, а ще €20 млрд нададуть країни-члени ЄС.
- 9 липня стало відомо, що Італія продовжить тимчасовий захист українців з огляду на відповідне рішення Ради Європейського Союзу.
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