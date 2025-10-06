Ізраїль депортував Ґрету Тунберґ і понад 170 активістів, що намагались прорвати блокаду Гази
Ізраїль депортував 171 активіста, які в складі флотилії Global Sumud намагалися прорвати морську блокаду і дістатися до сектора Гази. Серед них шведська екоактивістка Ґрета Тунберґ
Про це інформує міністерство закордонних справ Ізраїлю.
"Ще 171 провокатор з флотилії Hamas–Sumud, включаючи Ґрету Тунберґ, сьогодні були депортовані з Ізраїлю до Греції та Словаччини", - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що депортовані є громадянами Греції, Італії, Франції, Ірландії, Швеції, Польщі, Німеччини, Болгарії, Литви, Австрії, Люксембургу, Фінляндії, Данії, Словаччини, Швейцарії, Норвегії, Великої Британії, Сербії та Сполучених Штатів.
"Усі законні права учасників цієї піар-акції були і будуть повністю дотримані. Брехня, яку вони поширюють, є частиною заздалегідь спланованої кампанії фейкових новин. Єдиний інцидент із застосуванням насильства стався з боку провокатора з Hamas–Sumud, який вкусив жінку-медика з в'язниці Кетсіот", - наголосили у МЗС, закликавши не вірити фейковим новинам.
- 2 жовтня Військово-морський флот Ізраїлю перехопив човни з гуманітарною допомогою для Гази та затримав людей на борту, серед яких була шведська кліматична активістка Грета Тунберг.
