Ізраїль депортував Ґрету Тунберґ і понад 170 активістів, що намагались прорвати блокаду Гази

Про це інформує міністерство закордонних справ Ізраїлю.

"Ще 171 провокатор з флотилії Hamas–Sumud, включаючи Ґрету Тунберґ, сьогодні були депортовані з Ізраїлю до Греції та Словаччини", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що депортовані є громадянами Греції, Італії, Франції, Ірландії, Швеції, Польщі, Німеччини, Болгарії, Литви, Австрії, Люксембургу, Фінляндії, Данії, Словаччини, Швейцарії, Норвегії, Великої Британії, Сербії та Сполучених Штатів.

"Усі законні права учасників цієї піар-акції були і будуть повністю дотримані. Брехня, яку вони поширюють, є частиною заздалегідь спланованої кампанії фейкових новин. Єдиний інцидент із застосуванням насильства стався з боку провокатора з Hamas–Sumud, який вкусив жінку-медика з в'язниці Кетсіот", - наголосили у МЗС, закликавши не вірити фейковим новинам.

171 additional provocateurs from the Hamas–Sumud flotilla, including Greta Thunberg, were deported today from Israel to Greece and Slovakia.



The deportees are citizens of Greece, Italy, France, Ireland, Sweden, Poland, Germany, Bulgaria, Lithuania, Austria, Luxembourg, Finland,… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 6, 2025