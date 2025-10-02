Ізраїльські військові перехопили флотилію, що прямувала до Гази: там була Грета Тунберг

Про це повідомляє BBC.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю заявило, що кілька суден, що входять до складу Глобальної флотилії Сумуд (GSF) були "безпечним чином зупинені", а людей, що були на борту, перевозять до ізраїльського порту.

У відомстві додали, що вимагали у суден змінити курс, оскільки вони "наближалися до зони активних бойових дій".

У GSF назвали перехоплення "незаконним" і "не актом оборони", а "зухвалим актом відчаю". Там заявили, що одне із суден флотилії було "навмисне протаранене в морі", а інші човни обстріляли з водометів.

"Це чітко показує, на які крайні кроки зайде окупант, щоб забезпечити голод та ізоляцію Гази. Вони атакуватимуть мирну цивільну місію, бо успіх гуманітарної допомоги означатиме провал їхньої облоги", - йдеться у повідомленні GSF у соціальних мережах.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю заявило, що флотилію також поінформували про "порушення законної морської блокади", яка охоплює води поблизу Гази.

GSF також опублікувала у соцмережі X відео, на якому видно, як Грета Тунберг сидить на палубі човна, а ізраїльський військовий передає їй воду і куртку.

GRETA THUNBERG HAS BEEN CAPTURED❗❗❗❗❗❗❗ pic.twitter.com/64X9KnjTvD — Global Sumud Flotilla ✨ (@GSMFlotilla) October 1, 2025

Ізраїльський уряд назвав спробу Глобальної флотилії Сумуд доставити гуманітарну допомогу у Газу "провокацією" та заявив, що "Грета та її друзі у безпеці й почуваються добре".

Як реагують у світі

Люди зібралися в Греції, Італії, Тунісі та Туреччині, щоб протестувати проти перехоплення Ізраїлем флотилії.

Президент Колумбії Густаво Петро вислав із країни всіх ізраїльських дипломатів, які там залишалися, у відповідь на перехоплення та назвав це "міжнародним злочином Нетаньягу".

Петро також розірвав угоду про вільну торгівлю між Колумбією та Ізраїлем, яка діяла з 2020 року, і закликав звільнити двох колумбійців, які перебували на борту флотилії.

Заступник прем’єр-міністра Ірландії Саймон Гарріс назвав повідомлення про перехоплення флотилії "тривожними" та заявив, що очікує від Ізраїлю дотримання міжнародного права. Серед затриманих – щонайменше сім громадян Ірландії, зокрема сенатор від політичної партії Шинн Фейн Кріс Ендрюс.