Ізраїльські військові перехопили флотилію, що прямувала до Гази: там була Грета Тунберг

Ізраїльські військові перехопили флотилію, що прямувала до Гази: там була Грета Тунберг

Катерина Ганжа
2 жовтня, 2025 четвер
05:50
Світ Ґрета Тунберг

Військово-морський флот Ізраїлю перехопив човни з гуманітарною допомогою для Гази та затримав людей на борту, серед яких була шведська кліматична активістка Грета Тунберг

Зміст

Про це повідомляє BBC

Міністерство закордонних справ Ізраїлю заявило, що кілька суден, що входять до складу Глобальної флотилії Сумуд (GSF) були "безпечним чином зупинені", а людей, що були на борту, перевозять до ізраїльського порту.

У відомстві додали, що вимагали у суден змінити курс, оскільки вони "наближалися до зони активних бойових дій".

У GSF назвали перехоплення "незаконним" і "не актом оборони", а "зухвалим актом відчаю".  Там заявили, що одне із суден флотилії було "навмисне протаранене в морі", а інші човни обстріляли з водометів.

"Це чітко показує, на які крайні кроки зайде окупант, щоб забезпечити голод та ізоляцію Гази. Вони атакуватимуть мирну цивільну місію, бо успіх гуманітарної допомоги означатиме провал їхньої облоги", - йдеться у повідомленні GSF у соціальних мережах.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю заявило, що флотилію також поінформували про "порушення законної морської блокади", яка охоплює води поблизу Гази.

GSF також опублікувала у соцмережі X відео, на якому видно, як Грета Тунберг сидить на палубі човна, а ізраїльський військовий передає їй воду і куртку. 

Ізраїльський уряд назвав спробу Глобальної флотилії Сумуд доставити гуманітарну допомогу у Газу "провокацією" та заявив, що "Грета та її друзі у безпеці й почуваються добре".

Як реагують у світі

Люди зібралися в Греції, Італії, Тунісі та Туреччині, щоб протестувати проти перехоплення Ізраїлем флотилії.

Президент Колумбії Густаво Петро вислав із країни всіх ізраїльських дипломатів, які там залишалися, у відповідь на перехоплення та назвав це "міжнародним злочином Нетаньягу".

Петро також розірвав угоду про вільну торгівлю між Колумбією та Ізраїлем, яка діяла з 2020 року, і закликав звільнити двох колумбійців, які перебували на борту флотилії.

Заступник прем’єр-міністра Ірландії Саймон Гарріс назвав повідомлення про перехоплення флотилії "тривожними" та заявив, що очікує від Ізраїлю дотримання міжнародного права. Серед затриманих – щонайменше сім громадян Ірландії, зокрема сенатор від політичної партії Шинн Фейн Кріс Ендрюс.

  • У ніч на 9 червня ізраїльські військові перехопили гуманітарне судно Madleen, яке намагалося прорвати морську блокаду сектора Газа. На борту перебувало 12 людей, включно з відомою шведською кліматичною активісткою Гретою Тунберг та французькою депутаткою Європарламенту Рімою Хассан. Судно перенаправили до порту в Ізраїлі. 
  • Після цього Тунберг разом із групою учасників, які намагалися прорвати ізраїльську блокаду Гази, доправили до аеропорту Бен-Гуріон для подальшої депортації.
  • Згодом Тунберг звинуватила Ізраїль у нібито викраденні її та інших пропалестинських активістів під час спроби дістатися сектора Гази. 
  • Пізніше Грета Тунберг разом із групою інших активістів знову намагалася дістатися узбережжя сектора Гази морем, утім судно повернулося через шторм.
  • На початку вересня повідомлялося, що флотилія з гуманітарною допомогою та активістами, яка вирушила з Барселони з наміром "прорвати блокаду" Гази, повідомила про атаку дрона на одне зі своїх суден. 
Теги:
Новини
Суспільство
Ізраїль
Близький Схід
Сектор Гази
