На заваді став шторм: Грета Тунберг знову намагалася потрапити до Гази морем

Про це 1 вересня інформує організація Global Sumud Flotilla.

Вказано, що відправлення глобальної місії відтермінували через сильні середземноморські вітри.

"Через небезпечні погодні умови ми провели випробування ходових суден, а потім повернулися до порту, щоб дати шторму пройти. Це означало відтермінування нашого відправлення, щоб уникнути ризику ускладнень з меншими човнами. Зіткнувшись із вітром понад 30 вузлів (близько 55 км/год, - ред.) та непередбачуваним характером Середземного моря, ми прийняли це рішення, щоб надати пріоритет безпеці та благополуччю всіх учасників та забезпечити успіх нашої місії", - йдеться у повідомленні.

У організації не вказують, на який час місію було відтерміновано.

Тунберг повідомляла про свою участь у місії напередодні, 31 серпня.

"Прорвати облогу. Покласти край окупації та гнобленню, покласти край апартеїду та геноциду. І притягнути воєнних злочинців до відповідальності. Звільнити Палестину", - написала вона у дописі в Instagram.