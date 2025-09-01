На заваді став шторм: Грета Тунберг знову намагалася потрапити до Гази морем
Шведська екоактивістка Грета Тунберг разом із групою інших активістів знову намагалася дістатися узбережжя сектора Гази морем, утім судно повернулося через шторм
Про це 1 вересня інформує організація Global Sumud Flotilla.
Вказано, що відправлення глобальної місії відтермінували через сильні середземноморські вітри.
"Через небезпечні погодні умови ми провели випробування ходових суден, а потім повернулися до порту, щоб дати шторму пройти. Це означало відтермінування нашого відправлення, щоб уникнути ризику ускладнень з меншими човнами. Зіткнувшись із вітром понад 30 вузлів (близько 55 км/год, - ред.) та непередбачуваним характером Середземного моря, ми прийняли це рішення, щоб надати пріоритет безпеці та благополуччю всіх учасників та забезпечити успіх нашої місії", - йдеться у повідомленні.
У організації не вказують, на який час місію було відтерміновано.
Тунберг повідомляла про свою участь у місії напередодні, 31 серпня.
"Прорвати облогу. Покласти край окупації та гнобленню, покласти край апартеїду та геноциду. І притягнути воєнних злочинців до відповідальності. Звільнити Палестину", - написала вона у дописі в Instagram.
- У ніч на понеділок, 9 червня, ізраїльські військові перехопили гуманітарне судно Madleen, яке намагалося прорвати морську блокаду сектора Газа. На борту перебувало 12 людей, включно з відомою шведською кліматичною активісткою Гретою Тунберг та французькою депутаткою Європарламенту Рімою Хассан. Судно перенаправили до порту в Ізраїлі.
- Після цього Тунберг разом із групою учасників, які намагалися прорвати ізраїльську блокаду Гази, доправили до аеропорту Бен-Гуріон для подальшої депортації.
- Згодом Тунберг звинуватила Ізраїль у нібито викраденні її та інших пропалестинських активістів під час спроби дістатися сектора Гази.
