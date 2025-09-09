У Середземному морі безпілотник атакував судно Грети Тунберг, яка прямувала до Гази
Флотилія з гуманітарною допомогою та активістами, яка вирушила з Барселони з наміром "прорвати блокаду" Гази, повідомила про атаку дрона на одне зі своїх суден
Про це інформує Reuters.
За даними організаторів, інцидент стався у Середземному морі неподалік від узбережжя Тунісу. Судно Family Boat, на борту якого перебували шестеро активістів, зазнало ураження, після чого виникла пожежа. Вогонь пошкодив головну палубу та складські приміщення, однак усі члени екіпажу залишилися неушкодженими.
У заяві флотилії йдеться, що "акти агресії, спрямовані на залякування і зрив місії, не зможуть зупинити її учасників".
Шведська екоактивістка Грета Тунберг підтвердила інцидент і підкреслила, що головна мета подорожі — привернути увагу до гуманітарної ситуації в Газі.
"Ця історія не про нашу подорож, а про Палестину, про те, як людей свідомо позбавляють базових засобів для виживання. І про те, як світ мовчить", — написала вона у соцмережах.
Водночас влада Тунісу відкинула версію про атаку безпілотника. Представник Нацгвардії країни в коментарі AFP заявив, що "ніякого дрона виявлено не було", а попередній огляд показав, що вибух стався всередині судна. За його словами, розслідування триває.
Флотилія, що складається приблизно з 20 суден, вийшла з іспанської Барселони минулого тижня. Прибуття до пункту призначення організатори планували на середину вересня.
- Шведська екоактивістка Грета Тунберг разом із групою інших активістів знову намагалася дістатися узбережжя сектора Гази морем, утім судно повернулося через шторм.
